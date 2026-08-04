Buxar News: पेज-04 की लीड, निर्माण की गुणवत्ता को दरकिनार कर भवन हैडओवर कराने से जनप्रतिनिधियों में नाराजगी
Buxar News: मठिला, अरियांव व चिलहरी के पंचायत सरकार भवन कराया गया हैडओवर हैडओवर फ्लैग पोस्ट का भी नहीं हुआ है निर्माण,भवन की मरम्मत नहीं होने से मुखियों में आक्रोश कसियां में प्लींथ तक निर्माण कर गायब हुआ...
Buxar News: मठिला, अरियांव व चिलहरी के पंचायत सरकार भवन कराया गया हैडओवर फ्लैग पोस्ट का भी नहीं हुआ है निर्माण,भवन की मरम्मत नहीं होने से मुखियों में आक्रोश कसियां में प्लींथ तक निर्माण कर गायब हुआ संवेदक,लोगों में बढ़ रहा आक्रोश इंफो 52 डिसमिल जमीन पंचायत सरकार भवन के लिए चाहिए 02 करोड़ 38 लाख की लागत से हो रहा निर्माण फोटो संख्या :-06, कैप्सन :-चिलहरी पंचायत का पंचायत सरकार भवन डुमरांव/बक्सर,हमारे प्रतिनिधि। डुमरांव प्रखंड के तीन पंचायतों के पंचायत सरकार भवनों को बगैर मरम्मत के हैड ओवर कराने से पंचायत के जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है।
जनप्रतिनिधियों का आक्रोशशिकायत के बाद भी अधिकारियों ने भवन के उस भाग की मरम्मत नहीं कराई। जिस पर पंचायत प्रतिनिधियों ने शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं कुछ ऐसे भी पंचायत है, जहां प्लींथ तक पंचायत सरकार भवन का निर्माण कर संवेदक गायब हो गया है। मानक के विपरीत निर्माण होने से कई पंचायत सरकार भवनों की दीवारों में दरारें आ गई है। लेकिन बगैर मरम्मत कराएं ही हैड ओवर करा दिया गया है।
सरकार की योजनाएक भवन में सुविधा देने की योजना : पंचायतों में एक ही छत के नीचे जनता को हर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करा रही है। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए 52 डिसमिल जमीन की जरूरत होती है। पूर्व के पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का प्राक्कलन 1 करोड़ 30 लाख था। अब यह राशि बढ़कर 2 करोड़ 38 लगभग लाख हो गई है। जिले में कुल 11 प्रखंडों में पंचायतों की कुल संख्या 136 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंचायत सरकार भवन का लक्ष्य 103 था। अब लक्ष्य बढ़कर शत-प्रतिशत हो गया है। यानी हर पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है।
निर्माण की जिम्मेदारीनिर्माण की बदल गई एजेंसी : पूर्व में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की जिम्मेवारी पंचायत के मुखिया को थी। लेकिन, हाल के वर्ष में इसकी जिम्मेवारी भवन विभाग को सौपी गई है। विभाग ने पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया है। डुमरांव प्रखंड के नुआंव, लाखनडिहरा, नंदन,अरियांव और चिलहरी में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ है। लाखनडिहरा में निर्माण की प्रक्रिया अभी तक शुरु नहीं हो पाई है। वहीं चिलहरी ,मठिला और अरियांव में भवन का निर्माण हो चुका है। चिलहरी की मुखिया विभा देवी का कहना है कि मानक की अनदेखी कर पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया गया। मठिला पंचायत के मुखिया देवेन्द्र कुमार सिंह ने निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत की थी। वहीं अरियांव के मुखिया विजय कुमार बारी ने बताया कि भवन की दीवारों में दरारें आ गई है। पंचायत के ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि भवन का निर्माण मानक के अनुरुप नहीं है। शिकायत पर भवन को अभी तक दुरुस्त नहीं कराया गया है। जनप्रतिनिधियों के विरोध के बाद भी भवन को हैड ओवर करा दिया है। मुखिया का कहना है कि अभी तक फ्लैग पोस्ट का भी निर्माण नहीं कराया गया है। आखिर झंडोत्तोलन कैसे होगा।
कसियां पंचायत की स्थितिकसियां में अधूरा छोडा काम : डुमरांव प्रखंड के कसियां पंचायत में संवेदक ने जुलाई 2025 में पंचायत सरकार भवन निर्माण का काम शुरु किया था। पंचायत के मुखिया भरत तिवारी ने बताया कि अभी तक मात्र प्लींथ तक काम हुआ है। उसके बाद पिछले छह माह से काम बंद कर संवेदक गायब है। मुखिया ने बताया कि विभाग को इसकी सूचना दी गई। लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिणामस्वरूप सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना अधर में है। कोट तीन पंचायत सरकार भवन हैड ओवर हो चुका है। तीन साल तक मरम्मत की जिम्मेवारी संवेदक को है। भवन में आई त्रृटि को दुरुस्त कराया जाएगा। रोहिणी कुमारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, डुमरांव। (डुमरांव से अजय कुमार सिंह)
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