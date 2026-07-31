Buxar News: गोला रोड में नाली का ओवरफ्लो बना मुसीबत, लोगों में नाराजगी:
Buxar News: डुमरांव के गोला रोड पर नाली का ओवरफ्लो पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे व्यापारियों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी और जलजमाव के कारण ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे दुकानदारों के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय लोग समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं।
Buxar News: डुमरांव, संवाद सूत्र। स्थानीय मुख्य मंडी स्थित गोला रोड की सड़क इन दिनों नाली के ओवरफ्लो पानी से पूरी तरह प्रभावित है। नाली का गंदा पानी लगातार सड़क पर बहने से व्यवसायियों के साथ-साथ आम राहगीरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर फैली गंदगी और जलजमाव के कारण मुश्किलें बढ़ गई है। गोला रोड शहर की प्रमुख व्यावसायिक सड़कों में शुमार है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। लेकिन नाली का पानी सड़क पर बहने से ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। कई दुकानदारों का कहना है कि गंदगी और दुर्गंध के कारण ग्राहक बिना खरीदारी किए ही लौट जा रहे हैं, जिससे उनके कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
राहगीरों को भी गंदे पानी के बीच होकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया है। लोगों ने नगर परिषद से नालियों की सफाई, जलनिकासी की समुचित व्यवस्था तथा सड़क पर बह रहे गंदे पानी को रोकने की मांग की है। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)
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