Buxar News: ओपेन जेल में डीएम ने किया धन्वंतरी वाटिका का उदघाटन
Buxar News: पेज :-तीन के लिएओपेन जेल के कैदियों को औषधीय पौधे के गुण कराया जाएगा अवगत किचन गार्डन के पौधों को सिंचाई के लिए समरसेबल लगाने की उठी मांग कैदियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगेगा वाटर एटीएम ...
Buxar News: पेज :-तीन के लिए ओपेन जेल के कैदियों को औषधीय पौधे के गुण कराया जाएगा अवगत किचन गार्डन के पौधों को सिंचाई के लिए समरसेबल लगाने की उठी मांग कैदियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगेगा वाटर एटीएम फोटो संख्या :-05, कैप्सन :- शनिवार को ओपन जेल का निरीक्षण करती डीएम साहिला व एसपी शुभम आर्य बक्सर, हमारे प्रतिनिधि।
ओपेन जेल की सुविधाएं
ओपेन जेल परिसर में शनिवार को डीएम साहिला ने धन्वंतरी वाटिका का उदघाटन किया। इस दौरान डीएम व एसपी शुभम आर्य ने संयुक्त रुप से मुक्त कारागार का निरीक्षण किया। डीएम ने कैदियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई का निर्देश दिया। बता दें कि सजा खत्म होने के अंतिम चरण में कैदियों को ओपेन जेल में रखा जाता हैं। ताकि सजा से मुक्त होने के बाद समाज की मुख्य धारा से जुड़कर जीवन को एक बेहतर मुकाम दे सके। मुक्त जेल में बंदियों के साथ उनका परिवार भी रहता है।
बंदी जीवन और कार्य
जेल की ओर से सिर्फ बंदी को राशन दिया जाता है। जबकि अपने परिजनों को दो वक्त की रोटी देने के लिए बंदी शहर में मेहनत मजदूरी करते हैं। jail अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि यहां कुल 104 कैदियों को रखने की क्षमता है। लेकिन अभी ओपेन जेल में 72 बंदी रह रहे हैं। इनके परिवार को जोड़ दें,तो संख्या 250 के आसपास हो जाती है। ओपेन जेल के बंदी सुबह साढ़े छह बजे काम की तालाश में निकलते हैं और शाम साढ़े छह बजे तक वापस जेल में लौट जाते हैं।
इंस्पेक्शन और निर्देश
निरीक्षण के दौरान डीएम ने मुक्त कारागार में संसीमित बंदियों के आवासन तथा प्रबंधन आदि का जायजा लिया गया। इस दौरान डीएम ने मुक्ति कारागार के परिसर में धन्वन्तरी उद्यान (औषधीय वाटिका) का उद्घाटन किया गया। कैदियों को पौधों के औषधीय गुणों से अवगत कराया जाएगा।मुक्त कारागार के पुस्तकालय को और बेहतर करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बंदियों के लिए परिसर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए नगर परिषद को वाटर एटीएम लगाने का निर्देश दिया गया। (बक्सर से अजय कुमार सिंह)
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