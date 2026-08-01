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Buxar News: जयंती पर याद किए गए कांग्रेस नेता अनिल त्रिवेदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बक्सर में एनएसयूआई ने वरिष्ठ नेता अनिल कुमार त्रिवेदी की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई। श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी स्मृति को सम्मानित किया। कार्यक्रम का नेतृत्व एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव ईशांत त्रिवेदी ने किया, जिन्होंने उनके जनसेवा और सामाजिक कार्यों को याद किया।

Buxar News: जयंती पर याद किए गए कांग्रेस नेता अनिल त्रिवेदी

Buxar News: फोटो बक्सर।एनएसयूआई ने शनिवार को जिला कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ अनिल कुमार त्रिवेदी की जयंती को श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम का नेतृत्व एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव ईशांत त्रिवेदी ने किया। वक्ताओं ने कहा कि उनका का संपूर्ण जीवन जनसेवा, सामाजिक सरोकार और कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित रहा।

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