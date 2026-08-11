Buxar News: एनएच निर्माण में कटे पेड़ों की अबतक नहीं हो पाई भरपाई

Buxar News: बक्सर-आरा फोरलेन परियोजना में एनएचएआई द्वारा किए गए पौधारोपण का उचित रख-रखाव न होने से राहगीरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 5000 पौधे बांस गैबियन के साथ लगाए गए हैं, लेकिन कई पौधे खराब हो गए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए गैबियन की व्यवस्था में कमी पाई गई है।

Buxar News: पेज चार पर बॉटम, पटना का प्लान: ----- लापरवाही एनएचएआई की तरफ से पौधारोपण कराया गया है जिसका उचित तरीके से मेंटनेंस व रख-रखाव नहीं होने से राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है 05 हजार पौधे बांस गैबियन के साथ लगे प्रतापसागर से बड़का ढ़काईंच तक 15 प्रकार के प्रजातियों के पौधे लगाए गए है बक्सर-आरा फोरलेन के किनारे फोटो संख्या- 19, कैप्सन- आरा-बक्सर फोरलेन किनारे ढकाईच के पास पौधा लगाते मजदूर। बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

पौधों का रख-रखाव बक्सर-आरा फोरलेन के निर्माण को तकरीबन चार साल बीतने को है। इस फोरलेन के निर्माण तक काफी संख्या में पेड़ काट दिए गए थे। लेकिन इसके एवज में वर्तमान समय तक नए पौधे लगाने का काम सुस्त गति से चल रहा है। जानकारों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से ही एनएच निर्माण की प्रक्रिया शुरु हो गई थी। जबकि वर्ष 2022 के 14 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने स्थानीय कार्यक्रम में इस फोरलेन का लोकार्पण किया था। सोमवार को एनएच-922 किनारे किए गए पौधारोपण की जमीनी पड़ताल की गई। गोलंबर चौक से डुमरांव के बीच देखा गया कि वन प्रमंडल की तरफ से एनएच किनारे अलग-अलग लेयर में पौधारोपण किए गए है। कई जगहों पर पौधों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से गैबियन की व्यवस्था की गई है। हालांकि इस क्रम में पाया गया कि कई गैबियन से पौधे तो कहीं पर गैबियन ही गायब मिले। वहीं कई पौधे खराब पड़े है। फोरलेन के डिवाइडर पर एनएचएआई की तरफ से पौधारोपण कराया गया है। जिसका उचित तरीके से मेंटनेंस व रख-रखाव नहीं होने से राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस क्रम में कई पशुपालक एनएच के डिवाइडर और किनारों पर मवेशियों को चराते दिखे।

पौधों की जानकरी बांस गैबियन के साथ 05 हजार पौधारोपण वन प्रमंडल के रेंजर सुरेश कुमार सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रतापसागर से बड़का ढ़काईंच तक बांस गैबियन के साथ 05 हजार पौधारोपण कराया गया है। जबकि इससे पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में ब्रह्मपुर से नुआंव के बीच 5500 माउंट पौधारोपण कराया गया था। बताया कि फोरलेन के किनारे पीपल, बरगद, अर्जुन, वकैन, अमलतास, कचनार, गुलमोहर, गुलर, अशोक, जामुन, महोगनी, छतवन, कदम, आम, आंवला, चकुंदी सहित लगभग 15 प्रजातियों के पौधे लगाएं गए है। कहा कि इनके संपोषण व सुरक्षा का कार्य चल रहा है। फोरलेन के किनारे किए गए पौधारोपण की देखरेख के लिए वन विभाग के कर्मी भी लगाएं गए है।

एसएच किनारे पौधारोपण जमौली से बसहीं पुल तक एसएच किनारे लगे 1200 बांस गैबियन पौधे एसएच 17 यानी बक्सर से सासाराम स्टेट हाइवे के किनारे वन विभाग की तरफ से 1200 पौधारोपण कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, ये सभी पौधे वर्ष 2025-26 के दौरान लगाए गए थे। मंगलवार को पड़ताल के क्रम में पाया गया कि इस स्टेट हाईवे पर जमौली से बसहीं पुल यानी लगभग 8.5 किलोमीटर के बीच सभी बांस गैबियन पौधे लगाए गए है। पड़ताल के दौरान वन विभाग के कर्मियों द्वारा खराब पड़े पौधों को बदलने का कार्य किया जा रहा था। बातचीत के क्रम में बताया कि यहां छत्तवन, गुलमोहर, नीम, बकैन सहित कुल 15 प्रकार के प्रजातियों के पौधे लगे हुए है। लगातार तीन वर्षों तक पौधों की देखरेख का कार्य किया जाता है।