Buxar News: ब्रह्मपुर शिव सरोवर किनारे बनी छह लाख की बैरिकेडिंग दूसरी सोमवारी में ही हुई धाराशायी

Buxar News: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर पंचायत ने शिव सरोवर में नई स्टील बैरिकेडिंग लगाई थी, जो सावन की दूसरी सोमवारी पर ही उखड़ गई। इससे भीड़ में धक्का-मुक्की की स्थिति बनी और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बैरिकेडिंग की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं।

Buxar News: फोटो एक माह भी नहीं टिक सकी स्टील की बैरिकेडिंग भीड़ में धक्का-मुक्की से श्रद्धालु परेशान ब्रह्मपुर, निज संवाददाता। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नगर पंचायत की ओर से थाना रोड में शिव सरोवर के उत्तर दिशा में करीब छह लाख रुपये की लागत से बनायी गयी नई स्टील बैरिकेडिंग सावन की दूसरी सोमवारी में ही जवाब दे गयी।

समस्या का सामना सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के दबाव में बैरिकेडिंग का हिस्सा उखड़ गया। इसके बाद एक लाइन में खड़े श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बैरिकेडिंग के अंदर जगह कम होने से कई स्थानों पर धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी रही। श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से मंदिर तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसी सावन में थाना रोड पर एक लाइन की नई स्टील बैरिकेडिंग लगायी गयी थी।

स्थानीय लोगों की राय सोमवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ बढ़ती चली गयी। एक ही लाइन में लोगों को लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ा। गर्मी और भीड़ के बीच कई श्रद्धालु व्यवस्था को लेकर नाराज दिखे। इसी दौरान भीड़ का दबाव बढ़ने पर बैरिकेडिंग उखड़ गयी। गुणवत्ता पर उठे सवाल स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस बैरिकेडिंग पर करीब छह लाख रुपये खर्च किये गये, वह एक माह के भीतर ही श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव नहीं झेल सकी।

जानकारी की कमी इससे निर्माण की गुणवत्ता और बैरिकेडिंग की मजबूती को लेकर सवाल उठने लगे हैं। श्रद्धालुओं का कहना था कि सावन में सोमवार और शिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की जानकारी पहले से रहती है। ऐसे में भीड़ के दबाव को ध्यान में रखकर मजबूत बैरिकेडिंग और पर्याप्त चौड़ाई वाली कतार व्यवस्था की जानी चाहिए थी। एक लाइन की संकरी व्यवस्था के कारण लोगों को काफी देर तक जाम जैसी स्थिति में खड़ा रहना पड़ा। बैरिकेडिंग उखड़ने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ गयी।

स्थानीय मांगें स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत से बैरिकेडिंग की गुणवत्ता की जांच कराने, क्षतिग्रस्त हिस्से को तत्काल दुरुस्त कराने तथा अगली सोमवारी की भीड़ से पहले मजबूत और सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। कोट भीड़ के दबाव तथा परेशान लोगों द्वारा बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया गया। जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। उसे फिर से वहां लगाया जाएगा। शिव शक्ति कुमार, ईओ,नगर पंचायत, ब्रह्मपुर