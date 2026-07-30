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Buxar News: एमवी कॉलेज में तीन विभागों के नए विभागाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बक्सर के एमवी कॉलेज में रोटेशन के आधार पर तीन नए विभागाध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। डॉ. अवनीश कुमार पाण्डेय को दर्शनशास्त्र, डॉ. अमन कुमार को भौतिक विज्ञान और डॉ. ओम प्रकाश आर्य को संस्कृत विभाग का प्रमुख बनाया गया है। प्राचार्य प्रो. कृष्णा कान्त सिंह ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया।

Buxar News: एमवी कॉलेज में तीन विभागों के नए विभागाध्यक्ष

Buxar News: पेज युवा के लिए ----- बक्सर, हमारे संवाददाता। शहर स्थित एमवी कॉलेज में रोटेशन के आधार पर तीन विभागों में नए विभागाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार डॉ. अवनीश कुमार पाण्डेय को दर्शनशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भौतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अमन कुमार व संस्कृत विभाग का विभागाध्यक्ष डॉ. ओम प्रकाश आर्य को बनाया गया है। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य प्रो. कृष्णा कान्त सिंह ने नवनियुक्त विभागाध्यक्षों को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कराया। इस उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्षों की यह नियुक्ति विश्वविद्यालय के नियमों एवं पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप की गई है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि तीनों विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों में शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन, शोध एवं नवाचार को नई दिशा प्रदान करेंगे। साथ ही कॉलेज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के विभिन्न विभागों के शिक्षकों ने नवनियुक्त विभागाध्यक्षों को शुभकामनाएं दी। (बक्सर से नवीन पाठक)

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