Buxar News: सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में नई कार्यकारिणी का गठन
Buxar News: पेज-05 के लिएचुनाव में सूर्य प्रकाश बने अध्यक्ष, सत्येंद्र मिश्र उपाध्यक्ष, संगठन की मजबूती और कर्मियों के हितों की रक्षा का लिया संकल्प डुमरांव। स्थानीय सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में मंगलवार को...
Buxar News: पेज-05 के लिए पदाधिकारी संघ के चुनाव में सूर्य प्रकाश बने अध्यक्ष, सत्येंद्र मिश्र उपाध्यक्ष, संगठन की मजबूती और कर्मियों के हितों की रक्षा का लिया संकल्प डुमरांव। स्थानीय सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में मंगलवार को पदाधिकारी संघ के चुनाव के साथ संगठन को नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। संघ का अध्यक्ष सूर्य प्रकाश सिंह चुने गए। संघ के उपाध्यक्ष सत्येंद्र मिश्र, मंत्री राम अयोध्या राम और कोषाध्यक्ष सुशील उरांव चुने गए। संघ के हरे राम संयुक्त मंत्री निर्वाचित बने है। बिहार पुलिस एसोसिएशन के संगठन महामंत्री रामबाबू सिंह की मौजूदगी में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हुई। चुनाव पर्यवेक्षक रामबाबू सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन की मजबूती तभी संभव है, जब सभी सदस्य आपसी समन्वय और एकजुटता के साथ काम करें।
उन्होंने कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने के साथ संगठन में अनुशासन बनाए रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की जिम्मेदारी केवल पद संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि सदस्यों की समस्याओं को उचित मंच तक पहुंचाकर उनके समाधान की दिशा में प्रभावी पहल करना भी जरूरी है।
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