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Buxar News: जमीन विवाद में मारपीट चार लोग जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: पेज-03 के लिएरौल थाना के बैकुंठपुर डेरा गांव में जमीनों विवाद को लेकर दो पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कुल चार लोग जख्मी हो गए। जख्मी प्रभावती देवी, उद्धव सिंह, अंजू देवी का पुलिस...

Buxar News: जमीन विवाद में मारपीट चार लोग जख्मी

Buxar News: पेज-03 के लिए नावानगर। सिकरौल थाना के बैकुंठपुर डेरा गांव में जमीनों विवाद को लेकर दो पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में कुल चार लोग जख्मी हो गए। जख्मी प्रभावती देवी, उद्धव सिंह, अंजू देवी का पुलिस द्वारा नावानगर सीएचसी में इलाज कराया गया। इस संबंध में दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक पक्ष की ऊषा देवी, पति मनोज सिंह ने कुल चार लोगों शंभु सिंह, अंकित कुमार, खुशबू कुमारी वी अंजू देवी पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं दूसरे पक्ष के शंभू सिंह ने कुल छह लोगों मनोज सिंह, उद्धव सिंह, विनोद कुमार, देवनाथ सिंह, झुना देवी व ऊषा देवी को नामजद कर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

थानाध्यक्ष दिलीप यादव ने बताया कि दोनों पक्ष से प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकी दर्ज कर करवाई शुरू कर दी गई है। ( नावानगर से अरुण सिंह )

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