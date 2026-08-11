Buxar News: हर घर तिरंगा अभियान में निकली एनसीसी कैडेटों की साइकिल यात्रा

Buxar News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत, डुमरांव में स्कूल से एनसीसी कैडेटों ने साइकिल यात्रा निकाली। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हेमंत बेलवाल ने बताया कि तिरंगा देश की आन और शान का प्रतीक है। इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रप्रेम और एकता को प्रोत्साहित करना था।

Buxar News: युवा के लिए ----- घरों पर तिरंगा फहराने व राष्ट्रप्रेम की भावना मजबूत करने का संदेश कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान फोटो संख्या- 06, कैप्सन- मंगलवार को डुमरांव में तिरंगा यात्रा में शामिल एनसीसी के पदाधिकारी व बच्चे। डुमरांव, संवाद सूत्र।

एनसीसी कैडेटों की साइकिल यात्रा हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को स्थानीय राज हाईस्कूल परिसर से एनसीसी कैडेटों ने साइकिल यात्रा निकाल देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। 30 बिहार बटालियन एनसीसी बक्सर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हेमंत बेलवाल और प्रभारी प्रधानाध्यापिका रीना सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में काफी संख्या में एनसीसी कैडेटों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कैडेट साइकिल लेकर राज हाईस्कूल परिसर में एकत्रित हुए। इसके बाद तिरंगे के सम्मान और हर घर तिरंगा अभियान के संदेश के साथ यात्रा शुरू की गई। साइकिलों पर सवार एनसीसी कैडेट अलग-अलग सड़कों से गुजरते हुए पुनः राज हाईस्कूल परिसर पहुंचे, जहां इसका समापन किया गया।

कमांडिंग ऑफिसर का संदेश इस दौरान कैडेटों को संबोधित करते हुए कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के प्रति नागरिकों की जिम्मेदारी और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने का माध्यम है। एनसीसी अधिकारी डॉ. संजय रंजन सिन्हा ने कहा कि एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, सेवा भावना और राष्ट्रप्रेम की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। वहीं, अभयानंद प्रजापति और डॉ. अमृता ने भी कैडेटों को संबोधित करते कहा कि देश की स्वतंत्रता और उसके गौरव से जुड़े प्रतीकों के प्रति सम्मान प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इस मौके पर सूबेदार अरविंद सिंह, हवलदार राहुल सिंह, हरेंद्र कुमार, रवि कुमार व गंगाधर थे। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)