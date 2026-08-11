Buxar News: अधेड़ की मौत के दूसरे दिन भी दर्ज नहीं हुई प्राथमिकी
Buxar News: सोवां गांव के बधार में सोमवार को एक अधेड़ का शव मिला। मृतक की पहचान 50 वर्षीय रमई केवट के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं। पुलिस ने कहा है कि मृतक के स्वजनों से कोई लिखित आवेदन नहीं मिला है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
Buxar News: पेज तीन के लिए ------ चर्चाएं सोवां गांव के बधार में सोमवार को मिला था अधेड़ का शव मौत की परिस्थितियां पुलिस के लिए अब भी बनी है रहस्य कृष्णाब्रह्म, निज प्रतिनिधि।
मृतक की पहचान
थाना क्षेत्र के सोवां गांव से पश्चिम बधार में अधेड़ का शव मिलने के मामले में घटना के दूसरे दिन मंगलवार को भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी। मृतक की पहचान नोनियापुरा गांव निवासी 50 वर्षीय रमई केवट के रूप में हुई थी। शव मिलने के बाद इलाके में घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
पुलिस की कार्यवाही
जानकारी के अनुसार, सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने सोवां गांव से पश्चिम बधार में एक अधेड़ का शव पड़ा देखा। इसकी सूचना कृष्णाब्रह्म थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान कराई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अंत्यपरीक्षण के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया।
मौत के कारण
हालांकि, रमई केवट की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। मंगलवार को खबर लिखे जाने तक मृतक के स्वजनों की ओर से थाने में कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया था। थानाध्यक्ष रवि कुमार ने बताया कि थाने में अब तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने के बाद मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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