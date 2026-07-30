Buxar News: हत्या कर शव छिपाने के आरोप में ससुरालवालों के खिलाफ प्राथमिकी
Buxar News: बासुदेवा के अमीरपुर गांव में एक महिला की हत्या कर शव गायब करने की एफआईआर दर्ज की गई है। मृतका के पिता द्वारा ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। ससुरालवालों का कहना है कि सांप ने बहू को डंस लिया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Buxar News: पेज तीन के लिए ------ हत्याकांड बासुदेवा के अमीरपुर गांव की घटना, देवर हिरासत में ससुरालवालों ने कहा सांप डंसने से हुई है बहू की मौत नावानगर, एक संवाददाता। बासुदेवा थाना क्षेत्र के अमीरपुर गांव में एक महिला की हत्या कर शव गायब करने की एफआईआर दर्ज की गई है।
मामले की जानकारी
इस संबंध में मृतका के पिता द्वारा पति, ससुर, चचेरी सास, देवर व एक चचेरे ससुर पर हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाया गया है। इधर ससुरालवालों ने बताया कि सांप के डंसने से बहू की मौत हुई है। इस घटना के बाद उसके शव का दाह संस्कार कर दिया गया। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अमीरपुर गांव के बिनोद सिंह के पुत्र कृष्ण मोहन सिंह की शादी वर्ष 2016 में पीरो थाना के नोनार गांव निवासी राजकेश्वर सिंह की पुत्री गुड़िया के साथ हुई थी।
फोन काल और मौत की खबर
दर्ज प्राथमिकार संस्थान के अनुसार 29 जुलाई को मायके वालों ने बेटी से बात करने के लिए फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ था। इसके बाद उन लोगों ने दामाद के मोबाइल पर फोन किया। पूछे जाने पर उसने बताया कि आपकी बेटी की मौत हो गई है। यह सुनते ही मायके वालों के होश उड़ गये। लड़की के पिता व अन्य परिजन तत्काल अमीरपुर गांव पहुंच गए, जहां पता चला कि सचमुच उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। इसके बाद उसके शव को गायब कर दिया गया है।
ससुरालवालों के दावे
ससुरालवालों द्वारा बताया गया कि उसे सांप ने डंस लिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। लेकिन मायके वालों ने आरोप लगाया है कि ससुरालवालों ने उसकी बेटी की हत्या कर शव को गायब कर दिया है। हत्या, प्रताड़ना व शव गायब करने का आरोप लगाते हुए मृतका के पिता राजेश्वर सिंह द्वारा पति कृष्ण मोहन सिंह, ससुर बिनोद सिंह, देवर कृष्णकांत सिंह, चचेरा ससुर विजय सिंह व एक चचेरी सास सहित कुल पांच लोगों को नामजद करते हुये थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर करवाई शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार पासवान ने बताया कि मृतका के देवर कृष्णकांत सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ससुराल पक्ष के दावों की भी जांच की जा रही है। जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ( नावानगर से अरुण सिंह )
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