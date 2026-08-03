Buxar News: रिमझिम बारिश ने दिलाई उमस से राहत, खेतों में लौटी रौनक

Buxar News: डुमरांव में सावन की पहली सोमवारी पर हुई बारिश ने किसानों के चेहरे खिल उठाए। फसलों के लिए आवश्यक नमी मिल गई, जिससे किसानों को राहत मिली। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी है, क्योंकि वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। डॉक्टरों ने बरसात में सावधानी बरतने की सलाह दी है।

Buxar News: पेज पांच के लिए --------- खुशनुमा रोपनी वाले खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने से किसानों के चेहरे खिल उठे अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड फोटो संख्या- 20, कैप्सन- सोमवार को डुमरांव के दक्षिण टोला मोहल्ले में छाता के सहारे बारिश से बचाव करती महिलाएं। डुमरांव, संवाद सूत्र। सावन की पहली सोमवारी पर हुई रिमझिम बारिश ने डुमरांव के मौसम को खुशनुमा बना दिया।

मौसम का प्रभाव सुबह से शुरू हुई हल्की फुहारों ने दोपहर तक पूरे इलाके को तर-बतर रखा। कई दिनों से उमस भरी गर्मी और चिपचिपाहट से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। बाजारों में भी मौसम का असर साफ दिखा। लोग बिना तेज धूप और गर्म हवाओं की परेशानी के अपने कामकाज में जुटे रहे, जबकि बच्चों और युवाओं ने बारिश का आनंद लिया।

किसानों की खुशी बारिश का सबसे सकारात्मक असर खेतों में देखने को मिला। धान की रोपनी वाले खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने से किसानों के चेहरे खिल उठे। जिन किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पंप चलाने पड़ रहे थे, उन्हें भी राहत मिली। किसानों का कहना है कि यह बारिश धान की बढ़वार के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। यदि अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहा तो फसल बेहतर होने की उम्मीद बढ़ जाएगी और सिंचाई पर होने वाला अतिरिक्त खर्च भी बचेगा।

मौसम की स्थिति मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। करीब पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती रही, जिससे मौसम में थोड़ी ठंडक बढ़ी।

स्वास्थ्य विभाग की चिंता इधर मौसम के अचानक बदले मिजाज ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है। वायरल संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी अनुमंडल अस्पताल और निजी क्लीनिकों में सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों में संक्रमण के मामले अधिक सामने आ रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि तापमान में उतार-चढ़ाव और अधिक आर्द्रता वायरस के फैलाव के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। डॉक्टरों ने लोगों को बारिश में भींगने से बचने, गीले कपड़े तुरंत बदलने, साफ और उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पीने तथा ताजा भोजन करने की सलाह दी है। कहा कि बुखार, खांसी, जुकाम या शरीर में दर्द की शिकायत होने पर लापरवाही न करें और तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)