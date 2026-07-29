Buxar News: ब्रह्मपुर सीओ पर अनुशासनिक कार्रवाई का निर्देश

Buxar News: श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसकी निगरानी प्रशासन द्वारा की जा रही है। डीएम साहिला और एसपी शुभम आर्य ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की, जिसमें सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। ब्रह्मपुर सीओ की लापरवाही पर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

Buxar News: निगरानी श्रावणी मेला एवं सड़क सुरक्षा, विधि-व्यवस्था की समीक्षा एनएचएआई एंबुलेंस और टोइंग वाहन की उपलब्ध कराएंगे फोटो संख्या 16 कैप्शन -बुधवार को कलेक्ट्रेट में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करती डीएम साहिला एसपी शुभम आर्य। बक्सर, हमारे संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो। इसकी निगरानी लगातार प्रशासन के स्तर से रखी जा रही है। वहीं सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

सड़क सुरक्षा की समीक्षा इसे लेकर डीएम साहिला व एसपी शुभम आर्य ने अधिकारियों के साथ बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा की। समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि ब्रह्मपुर सीओ लगातार वरीय अधिकारियों के आदेश का अवहेलना कर रही है। आम जनता के जुड़े कार्य में लापरवाही की जा रही है। इस पर डीएम ने ब्रह्मपुर सीओ के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने का भी निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान डीएम ने कहा कि श्रावणी मेला व आगामी पर्वों के मद्देनजर सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के ब्लैक स्पॉट पर एनएचएआई को एंबुलेंस व टोइंग वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ताकि दुर्घटना के संभावित स्थलों पर प्राथमिकता के आधार पर साइनेज लगाया जाए। यातायात पुलिस उपाधीक्षक को ब्लैक स्पॉट के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया।

भू-समाधान पोर्टल की समीक्षा डीएम ने भू-समाधान पोर्टल की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जमीन विवादों का त्वरित व पारदर्शी व निष्पादन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी सीओ व थानाध्यक्ष नियमित साप्ताहिक बैठक आयोजित करें। इसमें प्राप्त सभी परिवादों की शत-प्रतिशत प्रविष्टि भू-समाधान पोर्टल पर करना है। डीएम ने सभी नगर निकाय के ईओ को निर्देश दिया कि उनके क्षेत्र में जो भी सीसीटीवी लगे है। वह क्रियाशील होने चाहिए। साथ ही शहर को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। बैठक में मद्य निषेध से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। जिसमें करते हुए जब्त शराब व शराब परिवहन में प्रयुक्त वाहनों का नियमानुसार विनष्टीकरण व नीलामी शीघ्र कराने का निर्देश दिया गया।