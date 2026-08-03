Buxar News: पहली सोमवारी पर जलाभिषेक कर लोगों ने की सुख-समृद्धि की कामना

Buxar News: सावन माह की पहली सोमवारी पर बक्सर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने गंगा स्नान कर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की। मंदिरों में हर-हर महादेव और ॐ नमः शिवाय के जयघोष गूंजते रहे।

Buxar News: ब्रह्ममुहूर्त से ही मंदिरों में गूंजे हर-हर महादेव और ॐ नमः शिवाय के जयघोष शिवालयों में महिलाओं और पुरुषों की कतार के लिए अलग-अलग बेरिकेटिंग थी बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन माह की पहली सोमवारी पर जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जहां भक्तों ने गंगा स्नान कर और भोलेनाथ का जलाभिषेक करके परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही मंदिरों में ‘हर-हर महादेव, ‘बोल बम’ और ‘ॐ नमः शिवाय’ के जयघोष गूंजने लगे।

श्रद्धालुओं की भीड़ रामरेखा घाट स्थित बाबा रामेश्वरनाथ, सोहनीपट्टी स्थित गौरीशंकर बाबा, चरित्रवन स्थित श्रीनाथ बाबा व सुमेश्वरनाथ सहित बाजार समिति के पातालेश्वर महादेव और अन्य सभी शिव मंदिरों में दिनभर भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने हाथों में गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प लेकर शिवलिंग का अभिषेक किया। कई श्रद्धालुओं ने पूरे दिन का उपवास रखकर विशेष पूजा-अर्चना की। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन व मंदिर समितियों द्वारा विशेष बैरिकेडिंग और कतार की व्यवस्था की गई थी। नाथबाबा से रामरेखा घाट नदी में गोताखोर व एसडीआरएफ की टीम सक्रिय रहीं।

सुरक्षा के उपाय इधर, शहर के शिवालयों में सुबह से दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगी रही। हाथों में गंगाजल व पूजन थाली लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे श्रद्धालु महादेव के जयकारे लगा रहे थे। घंटियों और शंखनाद ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना रखा था। प्रत्येक प्रमुख शिवालयों में महिलाओं और पुरुषों की कतार के लिए अलग-अलग बेरिकेटिंग की गई थी। कुछ लोगों ने पहले घाट पर गंगा स्नान किया। इसके बाद दर्शन किए। रामरेखा घाट पर मुख्य प्रवेश द्वार से पहले ही वाहनों को रोक दिया जा रहा था। यहां श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल व सुरक्षा गार्ड मुस्तैद रहे। यहां नप कर्मी मनोज केशरी, अशोक कुमार, अभय चौबे, अविनाश कुमार, मो. वाहिद अहमद व संतोष राय सहित अन्य द्वारा नियंत्रण कक्ष में माइकिंग के जरिए यहां की गई प्रशासनिक व्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं का अवगत कराया जा रहा था।