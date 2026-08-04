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Buxar News: सिकरौल के ग्राम कचहरी के सचिव को मारपीट कर किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: पेज-03 के लिए03, कैप्सन :- राजपुर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराते जख्मी ग्राम कचहरी सचिव चौसा, एक संवाददाता। प्रखंड के सिकरौल पंचायत के ग्राम कचहरी के सचिव जितेंद्र सिंह को नामजद नकाबपोश बदमाशों ने...

Buxar News: सिकरौल के ग्राम कचहरी के सचिव को मारपीट कर किया घायल

Buxar News: पेज-03 के लिए फोटो संख्या :-03, कैप्सन :- राजपुर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराते जख्मी ग्राम कचहरी सचिव चौसा, एक संवाददाता। प्रखंड के सिकरौल पंचायत के ग्राम कचहरी के सचिव जितेंद्र सिंह को नामजद नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। घटना सोमवार की रात दस बजे सिकरौल थाना क्षेत्र में स्थित स्थानीय गांव की है।

घटना की जानकारी

घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, सिकरौल पंचायत के ग्राम कचहरी के सचिव जितेंद्र सिंह सोमवार की रात में अपने घर में थे, तभी रात दस बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजा तो लाठी डंडे से कुछ लोगों ने उनपर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से वे आवाक रह गए।

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया

इस दौरान हल्ला होने पर ग्रामीणों को आता देखकर सभी वहां से फरार हो गए। मारपीट में ग्राम सचिव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए पीएचसी ले जाया गया। जहां उनका इलाज हुआ।

पुलिस की कार्रवाई

इस मारपीट में ग्राम सचिव ने सचिन जितेन्द्र सिंह ने राजपुर थाना में टुन्नू रजक और चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। (चौसा से सुधीर सिन्हा)

प्रश्नोत्तरी

यह घटना कब हुई?
यह घटना सोमवार की रात दस बजे हुई।
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