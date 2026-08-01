Buxar News: पंजाब मेल से शराब बरामद,तीन महिला धंधेबाज गिरफ्तार

Buxar News: पेज-05 के लिए लेकर ट्रेन से जा रही थी पटना गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ व जीआरपी की कार्रवाई 25 हजार मूल्य का शराब बरामद,शराब की तस्करी रोकने की चल रहा प्रयास फोटो संख्या :-06, कैप्सन :- शनिवार को...

Buxar News: पेज-05 के लिए उत्तर प्रदेश से शराब का खेप लेकर ट्रेन से जा रही थी पटना गुप्त सूचना के आधार पर आरपीएफ व जीआरपी की कार्रवाई 25 हजार मूल्य का शराब बरामद,शराब की तस्करी रोकने की चल रहा प्रयास फोटो संख्या :-06, कैप्सन :- शनिवार को बरामद शराब के साथ आरपीएफ के जवान बक्सर, हमारे प्रतिनिधि। स्टेशन पर शुक्रवार की रात आरपीएफ व जीआरपी के गुप्त सूचना के आधार पर 13006 डाउन पंजाब मेल में चेकिंग अभियान चलाया‌। इस दौरान पंजाब मेल के जेनरल डिब्बे में छापेमारी कर तीन महिला धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। जानकार सूत्रों ने बताया कि लगभग हर दिन शराब तस्कर विभिन्न ट्रेनों से शराब का खेप लेकर जाते हैं। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश से शराब का खेप लेकर महिला धंधेबाज पटना जा रही थी‌। इसकी गुप्त सूचना मिलते ही आरपीएफ व जीआरपी के जवान पहले तैयार स्थिति में थे। पंजाब मेल के रुकते ही सर्च अभियान शुरु कर दिया। पंजाब मेल के जेनरल डिब्बे में छिपकर बैठी तीन महिला तस्करों को दबोच लिया गया। आरपीएफ एवं जीआरपी बक्सर की टीम ने चेकिंग के दौरान तीनों महिलाओं के पास से 32.94 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। बरामद शराब की कीमत 25350 बताया गया है। गिरफ्तार महिला धंधेबाजों की पहचान पटना के खुशरूपुर मिंयाटोली, वार्ड सं.-05 निवासी रंजीत सहनी की पत्नी कंचन देवी, पटना के नदी थाना क्षेत्र के बस्तर गांव निवासी मनोज सहनी की पत्नी सीता देवी और पटना के सालिमपुर थाना क्षेत्र के सालिमपुर निवासी मुन्ना पासी की पत्नी शांति देवी के रुप में हुई है। गिरफ्तार महिला धंधेबाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

शराब लदा बाइक छोड़ भागे धंधेबाजों की हुई पहचान सिमरी। स्थानीय पुलिस ने शनिवार की सुबह दुल्लहपुर-नियाजीपुर बाजार के पास छापेमारी कर 51.84 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान धंधेबाज बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना पर एएलटीएफ टीम के साथ की गई छापेमारी में एक हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक पर बोरे में 288 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। मौके से बाइक और एक वीवो मोबाइल भी जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार फरार धंधेबाज की पहचान अर्जुनपुर गांव निवासी योगेंद्र राय उर्फ लोला और प्रेम प्रकाश राय उर्फ पप्पू के रूप में हुई है। जबकि उनका एक अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

22.6 लीटर अंग्रेजी व देशी शराब के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार नावानगर। सिकरौल पुलिस ने थाना क्षेत्र के तेतरहार बिंदटोली गांव में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने माया देवी , पति कमला बिंद के घर से 6.66 लीटर अंग्रेजी शराब तथा 16 लीटर देशी चलाई शराब बरामद की। शराब बरामदगी के बाद पुलिस ने मौके से महिला तस्कर माया देवी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष दिलीप यादव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी , कि तेतरहार बिंदटोली में शराब धंधा हो रहा है। सूचना पर की गई छापेमारी में माया देवी के घर में आलमीरा के अंदर बनी गुप्त तहखाने में से कुल 22.66 लीटर शराब बरामद की गई। बरामद शराब में 180 एमएल का 37 पिस एट पीएम व्हिस्की तथा 16 लीटर देशी चलाई हुई शराब बृजमद की गई। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार महिला तस्कर माया देवी को जेल भेज दिया गया।