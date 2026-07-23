Buxar News: गंगा पुल पर शराब की खेप के साथ महिला समेत दो गिरफ्तार

Buxar News: वीर कुंवर सिंह सेतु चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग ने यूपी से पटना ले जायी जा रही 176 लीटर विदेशी शराब और बीयर बरामद की। दो धंधेबाजों, महिला रूबी देवी और पुरुष चंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि शराब को होम डिलेवरी के लिए लाया जा रहा था।

Buxar News: कार्रवाई कार में छिपाकर ले जायी जा रही थी 176 लीटर विदेशी शराब यूपी के बलिया से पटना ले जायी जा रही थी शराब की बोतलें फोटो संख्या 13 कैप्शन - गुरुवार को वीर कुंवर सिंह सेतु से शराब के साथ गिरफ्तार महिला के साथ पुलिसकर्मी। बक्सर, हमारे संवाददाता। वीर कुंवर सिंह सेतु चेकपोस्ट पर गुरुवार को यूपी से पटना ले जायी जा रही शराब की बड़ी खेप को उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त किया है।

शराब की बरामदगी टीम ने एक कार से 176 लीटर विदेशी शराब और बीयर बरामद करने में सफलता प्राप्त की। साथ ही महिला समेत दो धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। धंधे में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर ली गई है। जानकारी के अनुसार, गुरुवारकी दोपहर उत्पाद विभाग की टीम वीर कुंवर सिंह सेतु स्थित चेकपोस्ट पर आने-जाने वाले वाहनों की गहन जांच कर रही थी। इसी बीच यूपी के बलिया की ओर से पटना जा रही एक कार की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर उसे रोककर तलाशी ली गई।

गिरफ्तारी और पूछताछ जांच के दौरान कार में बैठे हुए महिला व पुरुष ने टीम को दिग्भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया। परंतु टीम ने कार की सघन तलाशी ली। इस दौरान कार के भीतर अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखी शराब व बीयर बरामद की। बरामदगी के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत दोनों सवारों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान पटना के फुलवारी शरीफ निवासी रूबी देवी और जहानाबाद निवासी चंदन कुमार, पिता अरुण कुमार के रूप में हुई है।

तस्करी में प्रयुक्त कार बलिया से शराब की खेप लेकर चले थे धंधेबाज पूछताछ के दौरान दोनों बताया कि बलिया से शराब की खेप लेकर चले थे। इसे पटना लेकर जाना था। वहीं शराब की होम डिलेवरी करने वालों को यह खेप देना था। पूछताछ के बाद दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की खेप के साथ तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कार के नंबर के आधार पर मालिक का पता लगाया जा रहा है। इसके लिए परिवहन विभाग से संपर्क स्थापित किया गया है। टीम को इस बात की पूरी आशंका है कि कार चोरी की है। जिसका प्रयोग शराब की धंधे में किया जा रहा है। साथ ही इनके अन्य साथियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है।