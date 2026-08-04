Buxar News: नया बाजार वार्ड 03 के लोगों को अबतक नहीं मिल सकी शहरी सुविधाएं

Buxar News: पेज:-04 के लिएली मुख्य मार्ग पूरी तरह से खराब पड़ी है राजस्व चुकाने के बाद भी कचरा व गंदगी के बीच गुजर-बसर कर रहे है स्थानीय लोग इंफो 2021 में शहर के परिसीमन के बाद वार्ड 03 को नगर परिषद में शामिल...

Buxar News: पेज:-04 के लिए नई बाजार से छोटका नुआंव को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग पूरी तरह से खराब पड़ी है राजस्व चुकाने के बाद भी कचरा व गंदगी के बीच गुजर-बसर कर रहे है स्थानीय लोग इंफो 2021 में शहर के परिसीमन के बाद वार्ड 03 को नगर परिषद में शामिल किया गया था 10 हजार की घनी आबादी आज भी शहरी सुविधाओं से है महरुम फोटो संख्या :-16, कैप्सन:- नई बाजार के समीप कचरे डंपिंग की हो रही परेशानी बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

स्थानीय समस्या नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 03 के लोगों को अबतक शहरी सुविधाएं मयस्सकर नहीं हो सकी है। नाली-गली, लाइट का प्रबंध और साफ-सफाई व कचरा उठाव सहित अन्य नप की सुविधाओं से यहां के स्थानीय लोग वंचित है। यहां के लोग नगर परिषद को राजस्व चुकाने के बाद भी गंदगी के बीच गुजर-बसर कर रहे है। यहां तक की अधिकांश इलाकों में पक्की सड़क का निर्माण भी नहीं हो पाया है। यहां की लगभग 10 हजार से अधिक की आबादी आज भी ग्रामीण परिवेश की तरह जीवनयापन करने को मजबूर है। उदाहरण स्वरुप मंगलवार को वार्ड संख्या 03 अंतर्गत श्रीरामजानकी मंदिर के ठीक बगल से नई बाजार मठिया व छोटका नुआंव जाने वाली मुख्य मार्ग के इलाके की पड़ताल की गई। इस क्रम में देखा गया कि उक्त इलाके में हर तरफ गंदगी की भरमार लगी है। यहां मार्ग के किनारे जगह-जगह कचरों का ढेर लगा है। गंदगी के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि मानों नप का कचरा डंपिंग साइट इटाढ़ी के खतिबा में नहीं बल्कि यहीं बना है। यहां के स्थानीय लोग इन्हीं बदबूदार कचरों के बीच रहने को विवश है।

स्थानीय लोगों की शिकायतें यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पिछले पांच वर्ष पहले नगर परिषद क्षेत्र में शामिल हुए है। तब से अबतक प्रत्येक वर्ष नियमित होल्डिंग टैक्स का भुगतान भी कर रहे है। लेकिन बदले में उन्हें अबतक शहर जैसी कोई सुविधा नहीं मिली है। जानकारों का कहना है कि नया बाजार के वार्ड संख्या 03 को वर्ष 2021 में शहर के परिसीमन के बाद स्थानीय नगर परिषद क्षेत्र में शामिल किया गया था। यहां तक की वर्ष 2022 में हुए नगर पालिका चुनाव के दौरान मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद से लेकर वार्ड पार्षद की तरफ से उक्त इलाके के पिछड़नेपन को दूर कर यहां के लोगों को शहर की तरह तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने और क्षेत्र के विकास को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया गया था। लेकिन आज नई नगर सरकार के लगभग चार साल पूरा होने को है, बावजूद यहां के लोगों के उम्मीद के अनुरुप क्षेत्र का कायाकल्प नहीं किया जा सका है।

वार्ड पार्षद की प्रतिक्रिया इस संबंध में वार्ड पार्षद पुष्पा कुमारी से बातचीत की गई। जिसपर उन्होंने बताया कि श्रीराम जानकी मंदिर के ठीक बगल से छोटका नुआंव की तरफ जाने वाली सड़क के पक्कीकरण को लेकर कई बार बोर्ड में प्रस्ताव दिया गया। लेकिन हर बार मुख्य पार्षद ने इस मार्ग को जिला परिषद की सड़क बताकर योजना लेने से इंकार कर दिया। जबकि हकीकत यह है हालही में उनके स्तर से मंदिर व इसके आसपास के सड़कों का पक्कीकरण कराया गया है। लेकिन उनकी ओर से योजना देने पर जिप की सड़क बताकर योजना लेने से मना कर दिया जाता है। वार्ड पार्षद का कहना है कि उनके वार्ड में औरों की अपेक्षा जानबूझकर काफी कम विकास का कार्य किया गया है। अन्य वार्डों की तुलना में यहां 20 प्रतिशत भी काम नहीं हुआ है। यहां तक की नियमित कचरा उठाव भी नहीं कराया जाता है। सफाई एनजीओ और नप के जिम्मेदारों को अवगत कराने के बाद भी नियमित साफ-सफाई व कचरा उठाव में उदासीनता बरती जाती है। शिकायत के एक सप्ताह तक कचरा गाड़ी नहीं आती है। हालांकि नप की तरफ से मंदिर व आसपास के इलाके तक सड़क पक्कीकरण का कार्य कराया गया है।

भविष्य की योजनाएं कोट इस इलाके के लोगों की समस्याओं का जल्द निपटारा किया जाएगा। कूड़ा को जल्द हटाकर वातावरण को दूषित होने से बचाया जाएगा।कमरुन निशा, मुख्य पार्षद बक्सर