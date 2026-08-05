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Buxar News: नवरत्न गढ़ किला के पास लगा गंदगी का अंबार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: डुमरांव के राजा भोज के नवरत्न गढ़ किला के समीप गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों ने किला परिसर की सफाई के लिए नप प्रशासन से मांग की है, जिससे कि ऐतिहासिक स्थल की सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखी जा सके।

Buxar News: नवरत्न गढ़ किला के पास लगा गंदगी का अंबार

Buxar News: डुमरांव, संवाद सूत्र। नया भोजपुर स्थित ऐतिहासिक राजा भोज के नवरत्न गढ़ किला के समीप इन दिनों कूड़ा-कचरा और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। किला परिसर के आसपास फैली गंदगी से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद नियमित सफाई नहीं होने से स्थल की सुंदरता प्रभावित हो रही है। बारिश के कारण कूड़े से दुर्गंध भी फैल रही है। स्थानीय नागरिकों ने नप प्रशासन से किला परिसर की नियमित सफाई, कूड़ेदान की व्यवस्था और ऐतिहासिक स्थल की स्वच्छता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

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(डुमरांव से अमरनाथ केशरी)

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