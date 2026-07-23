Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Buxar News: चौसा में हाई मास्ट लाइट ने बचाई लोगों की जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
Follow us on Google News
share

Buxar News: चौसा में, अचानक तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। इस घटना में किसी जानमाल की हानि नहीं हुई, लेकिन नगर पंचायत कार्यालय की हाई मास्ट लाइट खराब हो गई। पूर्व जिला पार्षद डॉ मनोज यादव के अनुसार, इस लाइट ने दर्जनों लोगों की जान बचाई, क्योंकि बिजली इसी पर गिरी।

Buxar News: चौसा में हाई मास्ट लाइट ने बचाई लोगों की जान

Buxar News: चौसा, एक संवाददाता। स्थानीय नगर पंचायत के बारे मोड़ के पास अचानक तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह की जानमाल की क्षति नहीं हुई, लेकिन यहां पर नगर पंचायत कार्यालय द्वारा लगाई गई हाई मास्ट लाइट खराब हो गई। पूर्व जिला पार्षद डॉ मनोज यादव ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से भले ही हाई मास्ट लाइट खराब हो गई है, लेकिन इस हाई मास्ट लाइट ने गुरुवार की शाम में लगभग दर्जन भर लोगों की जान बचा दी है। उन्होंने बताया कि जिस समय बारे मोड़ पर आकाशीय बिजली गिरी थी,उस समय यह हाई मास्ट लाइट जल रहा था।

ये भी पढ़ें:Buxar News: चौसा में हाई मास्ट लाइट ने बचाई लोगों की जान

बिजली इसी पर गिरी और नीचे नही आई। इस वजह से यहां आसपास मौजूद दर्जनों लोगों की जान बच गई। (चौसा से सुधीर सिन्हा)

ये भी पढ़ें:Auraiya News: महीनों से खराब पड़ी हाईमास्ट लाइट, अंधेरे से ग्रामीण परेशान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Buxar News Buxar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।