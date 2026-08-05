Buxar News: बगेन पीएम श्री हाईस्कूल में पढ़ाई, लेकिन एमडीएम प्राथमिक में, नियमों की उड़ रही धज्जियां

Buxar News: ब्रह्मपुर स्थित बगेन पीएम श्री हाई स्कूल में कक्षा छह से आठ तक की पढ़ाई के बावजूद छात्रों का मध्याह्न भोजन प्राथमिक विद्यालय से किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप छात्रों की संख्या नाममात्र है, जिससे विभागीय नियमों की अनदेखी और अनियमितता पर सवाल उठते हैं। अभिभावक जांच की मांग कर रहे हैं।

Buxar News: युवा के लिए सेकेंड लीड -------- विलय स्थानीय लोगों का कहना है कि हाई स्कूल से प्राथमिक विद्यालय जाकर भोजन करने वाले छात्रों की संख्या नाममात्र की रहती है योजना के संचालन में गंभीर अनियमितता की आशंका जताई स्कूल में कागजों पर हो रही एमडीएम की खानापूर्ति का आरोप 03 सौ छात्र प्रभावित, नाममात्र के बच्चे पहुंच रहे भोजन करने ब्रह्मपुर, निज संवाददाता। शिक्षा विभाग के निर्देशों के विपरीत बगेन पीएम श्री हाई स्कूल में कक्षा छह से आठ तक की पढ़ाई होने के बावजूद इन छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की व्यवस्था अब भी नजदीक के प्राथमिक विद्यालय से संचालित की जा रही है।

गंभीर अनियमितताएँ इससे न सिर्फ विभागीय नियमों की अनदेखी हो रही है, बल्कि एमडीएम योजना के संचालन में भी गंभीर अनियमितता की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार लगभग एक साल पहले बगेन हाई स्कूल को पीएम श्री हाई स्कूल का दर्जा मिलने के बाद पास के मिडिल स्कूल को इसमें विलय कर दिया गया था। इसके साथ ही मिडिल स्कूल का दर्जा घटाकर प्राथमिक विद्यालय कर दिया गया। विलय के बाद कक्षा छह से आठ तक के सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई पीएम श्री हाई स्कूल परिसर में ही संचालित हो रही है। वर्तमान में इन कक्षाओं में लगभग 300 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं। बावजूद महीनों बीत जाने के बाद भी इन विद्यार्थियों का मध्याह्न भोजन एमडीएम प्राथमिक विद्यालय में ही तैयार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाई स्कूल से प्राथमिक विद्यालय जाकर भोजन करने वाले छात्रों की संख्या नाममात्र की ही रहती है। अधिकांश छात्र वहां भोजन करने नहीं पहुंचते, जबकि अभिलेखों में काफी संख्या में छात्रों को एमडीएम उपलब्ध कराने की खानापूर्ति कर राशि का उठाव किए जाने की चर्चा है।

शिक्षा विभाग के नियमों की उड़ रही धज्जियां शिक्षा विभाग के प्रावधानों के अनुसार जिस विद्यालय में छात्रों की नियमित पढ़ाई होती है, वहां एमडीएम का संचालन किया जाना चाहिए। नगर पंचायत के पीएम श्री बीएन हाई स्कूल में इस व्यवस्था का पालन भी किया जा रहा है। वहां मिडिल स्कूल का विलय के बाद कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए हाई स्कूल परिसर में ही भोजन तैयार कराया जाता है। वही लोगों का आरोप है कि बगेन में विभागीय निर्देशों को नजरअंदाज कर अब भी प्राथमिक विद्यालय से ही मध्य विद्यालय संबंधित अधिकांश कार्य संचालित किए जा रहे हैं।

एमडीएम योजना की पारदर्शिता पर सवाल स्कूल में एमडीएम योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आपसी मिलीभगत के कारण यह व्यवस्था लंबे समय से जारी है और संबंधित अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों व अभिभावकों ने डीईओ से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए एमडीएम योजना को नियमानुसार पीएम श्री हाई स्कूल में संचालित कराने तथा अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। ---- एमडीएम बनाने की व्यवस्था पीएम श्री हाई स्कूल में नहीं है। इसलिए अभी भी पहले की तरह प्राथमिक विद्यालय में ही उसे बनाया जा रहा है। जहां जाकर बच्चे भोजन करते हैं। सुनील कुमार, प्रभारी प्रधानाध्यापक