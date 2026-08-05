Buxar News: बीईओ की जांच में कस्तूरबा विद्यालय की खुली को कुव्यवस्था की पोल

Buxar News: युवा के लिए -------- गड़बड़ी एक सौ की क्षमता वाले विद्यालय में मात्र 45 छात्राओं का नामांकन मौके पर उपस्थिति मिली कम, एक माह का सीसीटीवी फुटेज मांगा ब्रह्मपुर, निज संवाददाता। प्रखंड के बगेन गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कुव्यवस्था और छात्राओं की घटती संख्या की शिकायतें बुधवार को बीईओ जितेन्द्र कुमार की जांच में सही मिलीं। बीईओ ने विद्यालय का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक, प्रशासनिक और आवासीय व्यवस्थाओं की गहन जांच की। इस दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

जांच रिपोर्ट

बीईओ की कार्रवाई

आवश्यक सुधार

जांच में पता चला कि महादलित, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए संचालित इस आवासीय विद्यालय की क्षमता 100 छात्राओं की है। इसके विपरीत विद्यालय के अभिलेखों में केवल 45 छात्राओं का नामांकन दर्ज मिला। निरीक्षण के समय उपस्थित छात्राओं की संख्या इससे भी कम मात्र 27 पाई गई।कम नामांकन के साथ वास्तविक उपस्थिति में बड़े अंतर को बीईओ ने गंभीरता से लेते हुए विद्यालय संचालन से जुड़े कर्मियों से जवाब तलब किया। वही जब संवाददाता द्दारा विद्यालय के प्रभारी से नामांकित छात्राओं की संख्या पूछी गई तो वे इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। उन्होंने वार्डन से जानकारी लेकर बताने की बात कही। वही पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए बीईओ ने विद्यालय का पिछले एक माह का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। फुटेज के आधार पर छात्राओं की उपस्थिति और विद्यालय संचालन की वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी।डीईओ इंद्र कुमार कर्ण ने बताया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक सुधार करने के साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी।