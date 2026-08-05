Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Buxar News: बीईओ की जांच में कस्तूरबा विद्यालय की खुली को कुव्यवस्था की पोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
Follow us on Google News
share

Buxar News: ब्रह्मपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जांच में बताया गया कि विद्यालय की 100 छात्राओं की क्षमता है, लेकिन केवल 45 छात्राओं का नामांकन मिला। निरीक्षण के दौरान 27 छात्राएं स्कूल में उपस्थित थीं। बीईओ ने सीसीटीवी फुटेज मांगा है और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Buxar News: बीईओ की जांच में कस्तूरबा विद्यालय की खुली को कुव्यवस्था की पोल

Buxar News: युवा के लिए -------- गड़बड़ी एक सौ की क्षमता वाले विद्यालय में मात्र 45 छात्राओं का नामांकन मौके पर उपस्थिति मिली कम, एक माह का सीसीटीवी फुटेज मांगा ब्रह्मपुर, निज संवाददाता। प्रखंड के बगेन गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कुव्यवस्था और छात्राओं की घटती संख्या की शिकायतें बुधवार को बीईओ जितेन्द्र कुमार की जांच में सही मिलीं। बीईओ ने विद्यालय का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक, प्रशासनिक और आवासीय व्यवस्थाओं की गहन जांच की। इस दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

जांच रिपोर्ट

जांच में पता चला कि महादलित, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए संचालित इस आवासीय विद्यालय की क्षमता 100 छात्राओं की है। इसके विपरीत विद्यालय के अभिलेखों में केवल 45 छात्राओं का नामांकन दर्ज मिला। निरीक्षण के समय उपस्थित छात्राओं की संख्या इससे भी कम मात्र 27 पाई गई।

बीईओ की कार्रवाई

कम नामांकन के साथ वास्तविक उपस्थिति में बड़े अंतर को बीईओ ने गंभीरता से लेते हुए विद्यालय संचालन से जुड़े कर्मियों से जवाब तलब किया। वही जब संवाददाता द्दारा विद्यालय के प्रभारी से नामांकित छात्राओं की संख्या पूछी गई तो वे इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। उन्होंने वार्डन से जानकारी लेकर बताने की बात कही। वही पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए बीईओ ने विद्यालय का पिछले एक माह का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। फुटेज के आधार पर छात्राओं की उपस्थिति और विद्यालय संचालन की वास्तविक स्थिति की जांच की जाएगी।

आवश्यक सुधार

डीईओ इंद्र कुमार कर्ण ने बताया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक सुधार करने के साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की क्षमता क्या है?
विद्यालय की क्षमता 100 छात्राओं की है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Buxar News Kasturba Gandhi School Buxar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।