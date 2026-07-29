Buxar News: खाद की कालाबाजारी की शिकायत पर दुकानों में छापेमारी
Buxar News: कृषि विभाग ने ब्रह्मपुर में खाद की कालाबाजारी की शिकायतों के बाद जांच शुरू की। टीम ने विभिन्न खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया और किसानों से जानकारी प्राप्त की। किसानों ने कुछ दुकानदारों पर खाद की कृत्रिम किल्लत दिखाकर अधिक कीमत वसूलने के आरोप लगाए हैं।
Buxar News: ------ हड़कंप सहयोग पोर्टल पर शिकायत के बाद हरकत में आया कृषि विभाग अधिकारियों की टीम ने क्षेत्र के कई खाद दुकानों का किया जांच ब्रह्मपुर, निज संवाददाता। क्षेत्र में खाद की कथित कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया।
जांच की प्रक्रिया
गहौना पंचायत के हरे राम सिंह तथा त्रिलोकी सिंह सहित कई अन्य farmers द्वारा सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद बुधवार को अनुमंडल कृषि पदाधिकारी वेद प्रकाश और प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुरेश राजवंशी की संयुक्त टीम ने प्रखंड के ब्रह्मपुर चौरस्ता देवकुली सहित कई उर्वरक दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकारियों ने दुकानों में उपलब्ध खाद के स्टॉक, बिक्री पंजी, कैश मेमो और लाइसेंस संबंधी अभिलेखों की जांच की। टीम ने मौके पर मौजूद किसानों से भी खाद की उपलब्धता और बिक्री मूल्य की जानकारी ली। किसानों का आरोप था कि कुछ दुकानदार खाद की कृत्रिम किल्लत दिखाकर अधिक कीमत वसूल रहे हैं, जिससे धान की खेती प्रभावित हो रही है। डीएपी खाद की सरकारी मूल्य 1350 रुपया है, जबकि उसे 2100 में बेचा जा रहा है। इसी तरह यूरिया 266 रुपया की जगह 420 में मिल रही है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा कि शिकायतों की हर बिंदु पर जांच की जा रही है। यदि किसी दुकानदार के खिलाफ कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने के आरोप सही पाए गए तो उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने किसानों से खाद खरीदने पर अनिवार्य रूप से रसीद लेने तथा किसी भी अनियमितता की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को देने की अपील की है। कार्रवाई से खाद विक्रेताओं में पूरे दिन हड़कंप की स्थिति बनी रही।
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