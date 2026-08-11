Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Buxar News: स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य बनाने में जुटा प्रशासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
Follow us on Google News
share

Buxar News: स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए डुमरांव में प्रशासनिक तैयारियों को तेज किया गया है। एसडीएम राजीव कुमार ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, जहां साफ-सफाई, सुरक्षा, और परेड की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। सभी तैयारियों को निर्धारित समय से पहले पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

Buxar News: स्वतंत्रता दिवस समारोह को भव्य बनाने में जुटा प्रशासन

Buxar News: पेज पांच के लिए ------ लिया जायजा एसडीएम ने कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने पर जोर समारोह से जुड़ी सभी तैयारियां निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली जाएं डुमरांव, संवाद सूत्र। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण

मंगलवार को अनुमंडल प्रशासन के अधिकारियों ने शहर के राज हाईस्कूल खेल मैदान और शहीद पार्क का निरीक्षण कर समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं, साफ-सफाई, सुरक्षा, मंच, परेड और अन्य आवश्यक तैयारियों को लेकर संबंधित कर्मियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम राजीव कुमार, डीसीएलआर टेसलाल सिंह, बीडीओ मोनालिसा प्रियदर्शिनी, थानाध्यक्ष संजय सिन्हा, नगर परिषद के प्रधान सहायक दुर्गेश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने राज हाइस्कूल के खेल मैदान का भ्रमण कर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान होने वाली गतिविधियों के लिए उपलब्ध स्थान का जायजा लिया। मैदान की साफ-सफाई, समतलीकरण, आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था तथा परेड के लिए आवश्यक तैयारियों पर भी चर्चा की गई।

निर्देश और उपाय

एसडीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि समारोह से जुड़ी सभी तैयारियां निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली जाएं, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखने पर विशेष जोर दिया। इसके बाद अधिकारियों की टीम ने शहीद पार्क का निरीक्षण किया। पार्क की साफ-सफाई, शहीदों की प्रतिमाओं के आसपास की व्यवस्था और 16 अगस्त शहीद दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने पार्क परिसर को व्यवस्थित और आकर्षक बनाए रखने के निर्देश दिए। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)

सामान्य प्रश्न

डुमरांव में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के लिए कौन से अधिकारी मौजूद थे?
निरीक्षण के दौरान एसडीएम राजीव कुमार, डीसीएलआर टेसलाल सिंह, बीडीओ मोनालिसा प्रियदर्शिनी, थानाध्यक्ष संजय सिन्हा, नगर परिषद के प्रधान सहायक दुर्गेश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Buxar News Buxar Latest News Independence Day अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।