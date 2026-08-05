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Buxar News: टेढ़की पुल के पास स्पीड ब्रेकर बनाने की उठाई आवाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: डुमरांव के टेढ़की पुल के निकट लगातार सड़क हादसों से जनता में डर का माहौल है। तेज रफ्तार वाहनों के कारण कई लोग घायल हुए हैं और कुछ की जान गई है। स्थानीय निवासियों ने सुरक्षा उपायों जैसे स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है, अन्यथा बड़े हादसों का खतरा बढ़ सकता है।

Buxar News: टेढ़की पुल के पास स्पीड ब्रेकर बनाने की उठाई आवाज

Buxar News: डुमरांव, संवाद सूत्र। स्थानीय एनएच 120 से सटे टेढ़की पुल के समीप लगातार हो रहे सड़क हादसों से लोगों में दहशत का माहौल है। आए दिन तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आकर लोग घायल हो रहे हैं, जबकि कई लोगों की जान भी जा चुकी है। स्थानीय लोगों ने इस स्थान पर स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेतक और रिफ्लेक्टर लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में और बड़े हादसे हो सकते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन व पथ निर्माण विभाग से तत्काल कार्रवाई कर लोगों की जान बचाने की मांग की है।

(डुमरांव से अमरनाथ केशरी)

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