Buxar News: बारिश से सड़कों पर जलजमाव से लोग हुए परेशान
Buxar News: बुधवार को चौसा में सावन की बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली और किसानों को फायदा हुए। हालांकि, बारिश के कारण विभिन्न गांवों और नगर पंचायत में जलजमाव हुआ, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। बक्सर-कोचस स्टेट हाइवे पर भी जलजमाव ने स्थिति को गंभीर बना दिया।
Buxar News: चौसा, एक संवाददाता। बुधवार को स्थानीय नगर पंचायत सहित प्रखण्ड के विभिन्न भागों में सावन की बारिश ने अच्छा रंग दिखाया। सुबह से शाम तक प्रखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में रुक-रुक कर अच्छी बारिश होती रही। इस बारिश से एक तरफ जहां लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर किसानों को धान की खेती के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हुआ। वहीं बारिश की वजह से नगर पंचायत सहित प्रखण्ड के विभिन्न गांवों की गलियों और रास्ते में जलजमाव होने से लोगों को फजीहत का सामना करना पड़ा। बक्सर-कोचस स्टेट हाइवे पर स्थित यादव मोड़ के पास भारी बारिश से जलजमाव हो गया।
इस वजह से वाहन चालकों के अलावा आने-जाने वाले राहगीरों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। सड़क पर गड्ढा होने के बाद उसमे जलजमाव होने से छोटे वाहन चालकों के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। इस जलजमाव से उन्हें पता नहीं चल पाया कि कहां गड्ढा और कहां सड़क ठीक है। वैसे बारिश के बाद शाम में मौसम सुहाना होने से लोगों को काफी राहत का अनुभव हुआ। (चौसा से सुधीर सिन्हा)
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।