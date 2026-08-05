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Buxar News: बारिश से सड़कों पर जलजमाव से लोग हुए परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बुधवार को चौसा में सावन की बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली और किसानों को फायदा हुए। हालांकि, बारिश के कारण विभिन्न गांवों और नगर पंचायत में जलजमाव हुआ, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। बक्सर-कोचस स्टेट हाइवे पर भी जलजमाव ने स्थिति को गंभीर बना दिया।

Buxar News: बारिश से सड़कों पर जलजमाव से लोग हुए परेशान

Buxar News: चौसा, एक संवाददाता। बुधवार को स्थानीय नगर पंचायत सहित प्रखण्ड के विभिन्न भागों में सावन की बारिश ने अच्छा रंग दिखाया। सुबह से शाम तक प्रखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में रुक-रुक कर अच्छी बारिश होती रही। इस बारिश से एक तरफ जहां लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर किसानों को धान की खेती के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हुआ। वहीं बारिश की वजह से नगर पंचायत सहित प्रखण्ड के विभिन्न गांवों की गलियों और रास्ते में जलजमाव होने से लोगों को फजीहत का सामना करना पड़ा। बक्सर-कोचस स्टेट हाइवे पर स्थित यादव मोड़ के पास भारी बारिश से जलजमाव हो गया।

इस वजह से वाहन चालकों के अलावा आने-जाने वाले राहगीरों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। सड़क पर गड्ढा होने के बाद उसमे जलजमाव होने से छोटे वाहन चालकों के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। इस जलजमाव से उन्हें पता नहीं चल पाया कि कहां गड्ढा और कहां सड़क ठीक है। वैसे बारिश के बाद शाम में मौसम सुहाना होने से लोगों को काफी राहत का अनुभव हुआ। (चौसा से सुधीर सिन्हा)

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