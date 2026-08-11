Buxar News: रघुनाथपुर में नारद मोह के मंचन से रामलीला का हुआ शुभारंभ

Buxar News: सावन की सोमवारी और प्रदोष के शुभ संयोग पर रामलीला का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालुओं ने ‘नारद मोह’ और ‘विश्व मोहिनी स्वयंवर’ का मंचन देखा। दूसरे दिन भगवान श्रीराम का जन्म और शिव-पार्वती का विवाह होगा। जय बाबा परमेश्वरनाथ रामलीला मंडली द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट रही है।

Buxar News: पेज चार के लिए --------- जीवंत प्रसंग आज राम जन्म के साथ होगी शिव विवाह की भव्य झांकी रामलीला देखने के लिए जुट रही ग्रामीणों की काफी भीड़ फोटो संख्या- 02, कैप्सन- सावन की सोमवारी पर रात्रि में रघुनाथपुर में रामलीला देखने जुटी भीड़। ब्रह्मपुर, निज संवाददाता।

रामलीला का शुभारंभ सावन की सोमवारी और प्रदोष के शुभ संयोग पर सोमवार की शाम तुलसी आश्रम स्थित महाकालेश्वर मंदिर परिसर में रामलीला का शुभारंभ हुआ। रामलीला देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ‘नारद मोह’ और ‘विश्व मोहिनी स्वयंवर’ प्रसंग के मंचन के साथ रामलीला की शुरुआत हुई। कलाकारों के जीवंत अभिनय ने श्रद्धालुओं को देर तक बांधे रखा। रामलीला का उद्घाटन पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, दक्षिण बिहार के प्रांत संयोजक रामविलास शांडिल्य, तुलसी विचार मंच के अध्यक्ष संतोष सिंह, संयोजक शैलेश ओझा तथा महाकालेश्वर मंदिर न्यास प्रबंधन समिति के पुजारी राजू मिश्रा ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा। रामलीला के पहले दिन नारद मोह और विश्व मोहिनी स्वयंवर के प्रसंगों का भावपूर्ण मंचन किया गया। कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से रामकथा से जुड़े प्रसंगों को जीवंत कर दिया।

कल भगवान श्रीराम का जन्म आज होगा राम जन्म और शिव विवाह रामलीला के दूसरे दिन मंगलवार को भगवान श्रीराम के चारों भाइयों के साथ जन्म का मंचन किया जाएगा। वहीं सावन शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की भव्य झांकी प्रस्तुत की जाएगी। शिव बारात और विवाह का दृश्य श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रहेगा। रामलीला का मंचन जय बाबा परमेश्वरनाथ रामलीला मंडली, तपोभूमि बक्सर के कलाकार कर रहे हैं। आयोजन को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह है। रोजाना रात्रि समय काफी संख्या में ग्रामीण इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं।