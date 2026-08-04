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Buxar News: श्रद्धा व उत्साह के बीच संपन्न हुआ हरिकीर्तन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: पेज-04 के लिएसंपन्न हुआ हरिकीर्तन समारोह हरे राम-हरे कृष्ण की गूंज से गांव का वातावरण भक्तिमय फोटो संख्या:-07, कैप्सन :- मंगलवार को हरिकीर्तन में शामिल होते ब्रह्मपुर विधायक शंभु नाथ यादव सिमरी, एक...

Buxar News: श्रद्धा व उत्साह के बीच संपन्न हुआ हरिकीर्तन

Buxar News: पेज-04 के लिए गंगौली गांव में धूम-धाम से संपन्न हुआ हरिकीर्तन समारोह हरे राम-हरे कृष्ण की गूंज से गांव का वातावरण भक्तिमय फोटो संख्या:-07, कैप्सन :- मंगलवार को हरिकीर्तन में शामिल होते ब्रह्मपुर विधायक शंभु नाथ यादव सिमरी, एक प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के गंगौली गांव स्थित शिव मंदिर में श्रावण मास की पहली सोमवारी पर आयोजित 24 घंटे का हरिकीर्तन मंगलवार को श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में संपन्न हो गया।

हरिकीर्तन का आयोजन

दो दिनों तक पूरा गांव हरे राम-हरे कृष्ण के संकीर्तन से गुंजायमान रहा। समापन के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूर्णाहुति संपन्न कराई गई, जिसके बाद देर शाम तक श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। हरिकीर्तन के समापन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की।

विशेष पूजा एवं हवन

वैदिक पंडित खोटू पांडेय ने विधि-विधान से विशेष पूजा एवं हवन कर कार्यक्रम की पूर्णाहुति कराई। जिले की विभिन्न कीर्तन मंडलियों ने भजनों व संकीर्तन की मनमोहक प्रस्तुति देकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। गंगौली का शिव मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है।

श्रावण मास की परंपरा

यहां प्रतिदिन अहले सुबह महिला एवं पुरुष श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में ग्रामीणों के सहयोग से 24 घंटे का हरिकीर्तन आयोजित कराया जाता है। इस वर्ष भी परंपरा के अनुसार आयोजित धार्मिक अनुष्ठान, श्रद्धा, उल्लास व उत्साह के साथ समापन हुआ। समारोह में ब्रह्मपुर विधायक शंभुनाथ यादव, हरेन्द्र यादव, अंगद यादव, जामवंत यादव, माझिल यादव, सुरेश यादव समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। (सिमरी से संजीव कुमार दुबे)

सामान्य प्रश्न

हरिकीर्तन समारोह कब आयोजित किया गया?
हरिकीर्तन समारोह श्रावण मास की पहली सोमवारी पर आयोजित किया गया।
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