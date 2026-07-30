Buxar News: महादेवा घाट पर गंगा आरती में उमड़े सनातनी श्रद्धालु

Buxar News: पेज चार के लिए --------- संकल्प विश्वामित्र सेना व स्थानीय सनातनी श्रद्धालुओं के तत्वावधान में कार्यक्रम प्रत्येक पूर्णिमा के दिन महादेवा घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन होगा फोटो संख्या 14 कैप्शन - चौसा महादेवा घाट पर गंगा आरती में भाग लेते लोग।

चौसा, एक संवाददाता। स्थानीय महादेव घाट पर विश्वामित्र सेना व स्थानीय सनातनी श्रद्धालुओं के संयुक्त तत्वावधान में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भव्य गंगा आरती व तुलसी पौधा अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने मां गंगा की आरती में भाग लिया। इसके साथ तुलसी के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण और सनातन संस्कृति के संवर्धन का संकल्प लिया।

बातचीत के मुख्य बिंदु

इस अवसर पर विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने कहा कि चौसा महर्षि च्यवन ऋषि की तपोभूमि है, जो उत्तरवाहिनी गंगा के पावन तट पर स्थित है। कहा कि विश्वामित्र सेना बक्सर के धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि अब प्रत्येक पूर्णिमा के दिन महादेव घाट पर नियमित रूप से गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के लिए शिवानंद सिंह को गंगा आरती का संयोजक बनाया है। इस कार्यक्रम में श्याम बिहारी, करुणा राय, श्रीभगवान सिंह, नीलेश बंटी, अर्जुन तिवारी, अशोक उपाध्याय, रवि राज, बलराम मिश्रा, मोहित बाबा एवं गोलू दुबे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय सनातनी श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। (चौसा से सुधीर सिन्हा)