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Buxar News: शिविर में पीएम सूर्य घर योजना की दी गई जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: चौसा में शनिवार को दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी दी गई। कनेक्शन के लिए 30 हजार से 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे बिजली बिल में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।

Buxar News: शिविर में पीएम सूर्य घर योजना की दी गई जानकारी

Buxar News: चौसा, एक संवाददाता। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में शनिवार को दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा शनिवार को शिविर आयोजित किया गया। चौसा विधुत आपूर्ति प्रशाखा के कनीय अभियंता अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले पीएम सूर्य घर योजना के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई।

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शिविर की जानकारी

शिविर में घरेलू ग्रिड कनेक्टेड रुफटाॅप सोलर संयंत्रों हेतु दिए जाने वाले अनुदान (सब्सिडी) और इससे प्राप्त होने लाभ से लोगों को अवगत कराते हुए इसका फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कनीय अभियंता ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। मोबाइल नम्बर और बैंक खाता के माध्यम से लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के 45 दिनों में इस योजना का कनेक्शन कर दिया जाएगा।

सब्सिडी का विवरण

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 1 से 2 किलो वाट का कनेक्शन लेने के लिए 30 हजार की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 3 किलो वाट अथवा उससे अधिक का कनेक्शन लेने पर अधिकतम 78 हजार रुपए सब्सिडी निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ उठाने पर बिजली बिल में भारी कमी आएगी। इससे बिजली कटौती से मुक्ति मिलेगी तथा पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने में सहायता मिलेगी। (चौसा से सुधीर सिन्हा)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीएम सूर्य घर योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाएगी?
1 से 2 किलो वाट का कनेक्शन लेने के लिए 30 हजार की सब्सिडी दी जाएगी और 3 किलो watt अथवा उससे अधिक का कनेक्शन लेने पर अधिकतम 78 हजार रुपए सब्सिडी निर्धारित की गई है।
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