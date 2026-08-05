Buxar News: सहयोग शिविर: ग्रामीणों की समस्याओं को किया गया त्वरित समाधान
Buxar News: बक्सर जिले में बुधवार को हुए सहयोग शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। 125 आवेदनों में से अधिकांश भूमि विवाद और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से संबंधित थे। अधिकारियों ने मौके पर ही कई मामलों का निपटारा किया और एक सप्ताह के भीतर अन्य मामलों के समाधान का आश्वासन दिया।
Buxar News: पेज तीन की लीड ------- लाभ 125 में से 76 आवेदन अकेले राजस्व विभाग यानी जमीन मामलों से संबंधित थे जबकि 48 आवेदन स्वास्थ्य विभाग व 01 आवेदन पीएचईडी से जुड़े थे शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को नहीं काटना पड़े मुख्यालय का चक्कर सहयोग शिविर में कई मामलों का अधिकारी कर रहे ऑन-द-स्पॉट निष्पादन 28 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी में बांटे कार्ड फोटो संख्या 12 कैप्शन- बुधवार को राजपुर में आयोजित सहयोग शिविर में महिला को आयुष्मान कार्ड देती डीडीसी निहारिका छवि। फोटो संख्या 16 कैप्शन - बुधवार को अर्जुनपुर में आयोजित सहयोग शिविर में लाभुक को आयुष्मान कार्ड देते बीडीओ साधुशरण पांडेय। बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के लगभग सभी प्रखंडों में बुधवार को लगे सहयोग शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया। इन शिविरों में सबसे अधिक जमीन विवाद, दाखिल-खारिज, राशन कार्ड, पेंशन और अन्य सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतें लेकर काफी संख्या में लोग पहुंचे। इसी क्रम में सदर प्रखंड के दो अलग-अलग चुरामनपुर और अर्जुनपुर पंचायत में सहयोग शिविर लगाई गई। सदर बीडीओ साधुशरण पाण्डेय के अनुसार अर्जुनपुर पंचायत में लगे सहयोग शिविर में कुल 125 आवेदन लोगों द्वारा दिए गए। जिसमें राजस्व, स्वास्थ्य और पीएचईडी विभाग से संबंधित आवेदन थे। महत्वपूर्ण है कि 125 में से 76 आवेदन अकेले राजस्व विभाग यानी जमीन मामलों से संबंधित थे। जबकि 48 आवेदन स्वास्थ्य विभाग व 01 आवेदन पीएचईडी से जुड़े थे। इस दौरान सीएस डॉ. शिव कुमार प्रसाद चक्रवर्ती व बीडीओ साधुशरण ने 28 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी के बीच आयुष्मान कार्ड और 20 एचपीवी टीकाकरण के बालिकाओं को टीकाकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया। इसके साथ चुरामनपुर पंचायत में लगे सहयोग शिविर में आने वाले लोगों से कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें 02 राजस्व, 01 स्वास्थ्य, 01 गृह, 01 मनरेगा, 01 पीएचईडी, 01 आपूर्ति, 01 बिजली कंपनी, 01 भवन प्रमंडल व 01 समाज कल्याण विभाग से संबंधित आवेदन मिले। बताया कि इसका उद्देश्य है कि ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला या प्रखंड मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़े। शिविर में अलग-अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। जिन्होंने आवेदन लेकर कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा किया। अलग-अलग जगहों पर लगे सहयोग शिविर में जिलास्तरीय अधिकारी भी शामिल हुए। इस क्रम में राजपुर प्रखंड क्षेत्र के खरहना पंचायत के सहयोग शिविर में डीडीसी निहारिका छवि शामिल हुई। जबकि ब्रह्मपुर प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत सहयोग शिविर में एडीएम अरुण कुमार सिंह और डुमरांव प्रखंड के नुआंव पंचायत मे लगे सहयोग शिविर में पीजीआरओ शशिकांत पासवान सम्मिलित हुए। इस अवसर पर सभी ने शिविर में उपलब्ध अलग-अलग विभागों की सेवाओं व योजनाओं की समीक्षा करते हुए आमलोगों को सरकार की तरफ से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का निर्देश दिया। ------------
जन समस्याओं का एक सप्ताह में करें निष्पादन
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