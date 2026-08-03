Buxar News: आस्था के रास्ते पर कूड़े का अंबार, सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त:

Buxar News: सावन की पहली सोमवारी पर हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए शिवालयों की ओर उमड़ पड़े। लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था की बदहाली की वजह से श्रद्धालुओं को कचरे और दुर्गंध का सामना करना पड़ा। सफाईकर्मियों की हड़ताल के चलते प्रमुख मार्गों पर कचरे का अंबार लगा रहा।

Buxar News: – मंदिरों तक जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर पसरा रहा कचरा: – महिला श्रद्धालुओं को सबसे अधिक परेशानी, उठती रही दुर्गंध: फोटो- डुमरांव, संवाद सूत्र। सावन की पहली सोमवारी पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही हजारों श्रद्धालु शिवालयों की ओर उमड़ पड़े। लेकिन भक्ति और आस्था के इस पावन अवसर पर शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था लोगों की नाराजगी का कारण बन गई। सफाईकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को पांचवे दिन भी जारी रही, जिससे पूरे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई।

बदहाल सफाई व्यवस्था temples तक जाने वाले लगभग सभी प्रमुख मार्गों, बाजारों और चौक-चौराहों पर कूड़े का अंबार लगा रहा। गंदगी और दुर्गंध के बीच श्रद्धालुओं को मंदिर पहुंचना पड़ा। स्टेशन रोड, राजगढ़ चौक, गोला रोड, जवाहर मंदिर मोड़, जंगल बाजार, पुराना भोजपुर रोड, महरौरा शिव मंदिर मार्ग सहित शहर के अधिकांश हिस्सों में सड़क किनारे कूड़े के ढेर पड़े रहे। कई स्थानों पर आवारा पशुओं ने कचरे को सड़क पर फैला दिया, जिससे हालात और बदतर हो गए। सुबह से ही मंदिरों की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को गंदगी के बीच होकर गुजरना पड़ा। सबसे अधिक परेशानी महिला श्रद्धालुओं, बुजुर्गों और बच्चों को हुई। पूजा की थाली, जलपात्र और बेलपत्र लेकर मंदिर जा रही महिलाओं ने कहा कि सावन की पहली सोमवारी जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर पर नगर परिषद को विशेष सफाई व्यवस्था करनी चाहिए थी।

श्रद्धालुओं की नाराजगी कई श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि धार्मिक आयोजन के दिन भी शहर की ऐसी तस्वीर बेहद निराशाजनक है। वहीं बाजारों में भी गंदगी का असर साफ दिखा। दुकानों के सामने कई दिनों से कूड़ा जमा रहने के कारण दुर्गंध फैलती रही। दुकानदारों ने बताया कि ग्राहक भी गंदगी के कारण असहज महसूस कर रहे हैं। लगातार पांच दिनों से कचरा नहीं उठने से कचरे का ढेर लग गया है। लोगों ने आशंका जताई कि यदि जल्द सफाई नहीं हुई तो बरसात के मौसम में संक्रमण और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)