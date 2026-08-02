Buxar News: चौसा बाजार घाट पर 345 वें रविवार को चलाया स्वच्छता अभियान
Buxar News: चौसा नगर पंचायत के गंगा बाजार घाट पर रविवार को गंगा स्वच्छता अभियान चलाया गया। युवा गंगा समिति के संयोजक भरत पाण्डेय के नेतृत्व में 345वें रविवार को आयोजित इस अभियान में सदस्यों ने गंगा तट की सफाई की और लोगों से स्वच्छ गंगा के लिए अपील की।
Buxar News: चौसा। स्थानीय नगर पंचायत के किनारे बहने वाली गंगा नदी के चौसा बाजार घाट पर रविवार को गंगा स्वच्छता अभियान चलाया गया। युवा गंगा समिति के संयोजक भरत पाण्डेय के नेतृत्व में 345 वें रविवार को चलाए गए इस स्वच्छता अभियान में सदस्यों ने गंगा तट और रास्ते की सफाई करते हुए लोगों से गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने की अपील की गई।
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