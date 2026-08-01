Buxar News: एमवी कॉलेज में हुआ राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन

Buxar News: पेज युवा की लीड लगभग 3 दर्जन छात्र-छात्राओं ने गांधीवादी सिद्धांतों पर प्रस्तुत किए वैचारिक पत्र मुख्य वक्ता डॉ. मृत्युंजय सिंह ने वैश्विक साहित्य व इतिहास के स्वरूप एवं प्रभाव पर दिया प्रामाणिक...

Buxar News: पेज युवा की लीड इतिहास संगोष्ठी में लगभग 3 दर्जन छात्र-छात्राओं ने गांधीवादी सिद्धांतों पर प्रस्तुत किए वैचारिक पत्र मुख्य वक्ता डॉ. मृत्युंजय सिंह ने वैश्विक साहित्य व इतिहास के स्वरूप एवं प्रभाव पर दिया प्रामाणिक उत्तर फोटो संख्या :-09, कैप्सन :- शनिवार को एमवी कॉलेज में कार्यक्रम का उद्धाटन करते प्राचार्य केके सिंह बक्सर, हमारे संवाददाता। एमवी कॉलेज में शनिवार को शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना का त्रिवेणी समागम हुआ।

गांधीवादी सिद्धांतों पर विमर्श कॉलेज के प्राचार्य (डॉ.) केके सिंह अध्यक्षता गांधीवादी सिद्धांतों पर गंभीर विमर्श हुआ। वहीं दूसरी ओर प्रेमचंद दिवस तथा मां निर्मला देवी फाउंडेशन के सौजन्य से काव्यगोष्ठी भी हुई। समारोह के प्रथम चरण में इतिहास विभाग के तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय विभागीय सेमिनार से हुआ। इसका केंद्रीय विषय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की समकालीन प्रासंगिकता पर केंद्रित था। प्रतियोगितात्मक आधार पर आयोजित इस सत्र में कॉलेज के लगभग तीन दर्जन से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। गांधीवादी मूल्यों पर अपने मौलिक व प्रभावशाली वाक्-कौशल का प्रदर्शन किया। इतिहास के विभागाध्यक्ष डॉ. वीरेंद्र कुमार, प्राचार्य (डॉ.) केके सिंह, प्रो. मृत्युंजय सिंह ने अपने विचार रखें। इस दौरान विद्यार्थियों ने कई प्रश्न पूछे। प्रथम सत्र का मंच संचालन इतिहास विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. नवीन शंकर पाठक ने किया।

कथा सम्राट की स्मृतियों का आयोजन कार्यक्रम का द्वितीय सत्र कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें वक्ताओं ने प्रेमचंद के कालजयी साहित्य, उनकी सामाजिक पक्षधरता और शोषित-वंचित वर्ग के प्रति उनकी संवेदनाओं पर विस्तृत विचार प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने कहा कि प्रेमचंद के पात्र होरी, हामिद, जालपा या घिसू केवल काल्पनिक नहीं हैं, बल्कि वे आज भी हमारे समाज के यथार्थ को दर्शाते हैं। प्रेमचंद का साहित्य आज की संवेदनहीन होती दुनिया में न्याय और मानवीय मूल्यों की मशाल है।

कवियत्त्व का प्रवाह कवि सम्मेलन का आयोजन तृतीय सत्र में काव्यगोष्ठी काा आयोजन हुआ। इसमें सात कवियों ने अपनी रसमय, भावुक और ओजस्वी प्रस्तुतियों से संपूर्ण सभागार को काव्य-रस में सराबोर कर दिया। इस अवसर पर कवि प्रीतम ने अपनी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत पंक्तियों हमको तो बस अपना प्यारा हिंदुस्तान चाहिए और रागात्मक प्रस्तुति से दर्शक दीर्घा में अद्भुत ऊर्जा और देशभक्ति का संचार किया। वहीं चिन्मय प्रकाश झा ने अपने संवेदनशील कवि-हृदय से मिला जो दर्द मोहब्बत उसे संजोने दो, बस अपनी याद में इस जिंदगी को खोने दो गाकर प्रेम के निश्छल भाव प्रस्तुत किए। कवि वशिष्ठ पांडेय ने कहा कि शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद घनाक्षरी छंद में हिन्दी है गौरवशाली भाषा... रो रही है देव भाषा जो सबकी माई है, और जो आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, बची हुई हिन्दी तो भरोसे भगवान है प्रस्तुत कर सभी को स्तब्ध और चिंतन के लिए विवश कर दिया। कवि नर्मदेश्वर उपाध्याय ने अपने लोकप्रिय गीतों मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है से ऊर्जा भरी, वहीं जाते-जाते हमसे क्या वो कह गए, आज तक हम सोचते ही रह गए से सभी की आंखें नम कर दीं। कवि भगवान पांडेय ने कहा कि 1971 के अपने विद्यार्थी जीवन के संस्मरण के साथ लिख रहा हूं खत तुम्हारे नाम और आईना उदास हो गया जैसे प्रभावशाली बंदों से सभागार को आनंदित किया। कवि संजय सागर ने अपनी कविता हर फूल को उस शक की निगाह से देखता है, मन की बात तो बड़े मन से करता है, पर अपने वादों से दूर बहुत दूर है से व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। कवि आजमी ने आज जी भर के देख लूंगा तुझे जैसे कविताएं प्रस्तुत की।