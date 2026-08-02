Buxar News: फ्रेडस व सिस्टर्स डे पर लगा स्वास्थ्य जांच शिविर
Buxar News: बक्सर में फ्रेडस व सिस्टर्स डे के अवसर पर एक विशेष स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया। इसमें सुगर, कैलेस्ट्रोल और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की जांच की गई। लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई, और इस कैंप का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और गंभीर बीमारियों की पहचान करना था।
Buxar News: बक्सर। फ्रेडस व सिस्टर्स डे के अवसर पर रविवार को शहर के सिद्धनाथ घाट रोड स्थित एक लैब में विशेष स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया गया। इसमें सुगर, कैलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियों की जांच हुई। इसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लेकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। संस्थान के निर्देशक मुकेश कुमार पाठक ने बताया कि शिविर का उद्देश्य आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। साथ ही समय-समय पर जांच कराकर गंभीर बीमारियों की पहचान में सहायता करना है। कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच स्वस्थ जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर राजीव कुमार पाठक, साकेत कुमार श्रीवास्तव (चंदन), हामिद अहमद (डब्लू), विवेक कुमार सिंह, रौनक सूरज व रंजन ओझा थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।