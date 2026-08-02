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Buxar News: फ्रेडस व सिस्टर्स डे पर लगा स्वास्थ्य जांच शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बक्सर में फ्रेडस व सिस्टर्स डे के अवसर पर एक विशेष स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया। इसमें सुगर, कैलेस्ट्रोल और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की जांच की गई। लोगों ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई, और इस कैंप का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और गंभीर बीमारियों की पहचान करना था।

Buxar News: फ्रेडस व सिस्टर्स डे पर लगा स्वास्थ्य जांच शिविर

Buxar News: बक्सर। फ्रेडस व सिस्टर्स डे के अवसर पर रविवार को शहर के सिद्धनाथ घाट रोड स्थित एक लैब में विशेष स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया गया। इसमें सुगर, कैलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियों की जांच हुई। इसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लेकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। संस्थान के निर्देशक मुकेश कुमार पाठक ने बताया कि शिविर का उद्देश्य आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। साथ ही समय-समय पर जांच कराकर गंभीर बीमारियों की पहचान में सहायता करना है। कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच स्वस्थ जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर राजीव कुमार पाठक, साकेत कुमार श्रीवास्तव (चंदन), हामिद अहमद (डब्लू), विवेक कुमार सिंह, रौनक सूरज व रंजन ओझा थे।

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