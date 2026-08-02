Buxar News: कांवरियों के लिए विश्वामित्र सेना ने शुरू किया स्वास्थ्य शिविर
Buxar News: अहिरौली मोड़ के पास फोरलेन पर एंबुलेंस सेवा भी उपलब्ध बक्सर, निज प्रतिनिधि। श्रावण मास की कांवर यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सुविधा के लिए नगर के अहिरौली मोड़ के पास विश्वामित्र सेना ने रविवार
Buxar News: अहिरौली मोड़ के पास फोरलेन पर एंबुलेंस सेवा भी उपलब्ध पूरे श्रावण मास तक सेना द्वारा चलाया जाएगा सेवा अभियान फोटो संख्या- बक्सर, निज प्रतिनिधि। श्रावण मास की कांवर यात्रा के दौरान शिवभक्तों की सुविधा के लिए नगर के अहिरौली मोड़ के पास विश्वामित्र सेना ने रविवार को नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर शुरू किया।
स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन
इस मौके पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, कांवरिया सेवा एवं एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आरएसएस के दक्षिण बिहार प्रांत कार्यवाह राजेंद्र प्रसाद, जिला प्रचारक अभिषेक भारती व विश्वामित्र सेना के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में जिला की चिकित्सा टीम ने सैकड़ों कांवरियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया।
सेवा का महत्व
विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चौबे ने कहा कि कांवर यात्रियों की सेवा ही सच्ची सनातन सेवा है। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की सेवा भारतीय संस्कृति व सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा है तथा विश्वामित्र सेना समाज और राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है।
चिकित्सकीय परामर्श
शिविर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुनीता कुमारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक प्रिंस सिंह व वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. प्रियंका कुमारी ने श्रद्धालुओं का रक्तचाप, शुगर समेत अन्य आवश्यक जांच कर चिकित्सकीय परामर्श दिया। आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे समय एंबुलेंस सेवा भी उपलब्ध रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में अशोक उपाध्याय, रवि राज, बच्चन चौबे, गोवर्धन चौबे, अर्जुन तिवारी, टिशू कुमार, रविकांत कुशवाहा, बलराम मिश्रा, दीप नारायण चौबे, चंदन पाठक, ऋषिकेश पांडे सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई।
सामान्य प्रश्न
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