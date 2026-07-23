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Buxar News: महिलाओं का 14 लाख रुपए लेकर चिट फंड कंपनी गायब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बक्सर में एक चिट फंड कंपनी ने सौ से अधिक महिलाओं से 14 लाख रुपए से अधिक की राशि ठगी है। महिलाओं ने नगर थाना में निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। कंपनी के निदेशक 18 अप्रैल की रात सारा सामान लेकर भाग गए। महिलाएं छोटी राशि जमा कराकर लोन लेती थीं, पर अधिकांश को कुछ नहीं मिला।

Buxar News: महिलाओं का 14 लाख रुपए लेकर चिट फंड कंपनी गायब

Buxar News: पेज तीन के लिए -------- छानबीन 15-15 हजार लोन दिलाने के नाम पर महिलाओं से ली जाती थी छोटी रकम महिलाओं ने नगर थाने में चिट फंड कंपनी के निदेशकों पर दर्ज कराया केस बक्सर, हमारे संवाददाता।

महिलाओं की शिकायत

नगर थाना क्षेत्र के चरित्रवन मोहल्ले में कार्यरत एक चिट फंड कंपनी ने लगभग सौ महिलाओं से करीब 14 लाख रुपए से अधिक की राशि हड़प ली है। इसके बाद गायब हो गई। पीड़ित महिलाओं ने नगर थाना में चिट फंड के तीन निदेशकों के खिलाफनामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है। पुलिस को दिए आवेदन में पीड़ित महिलाओं ने कहा है कि एमवी कॉलेज गेट के सामने त्रिवेणी मिश्रा के मकान में देधन निधि लिमिटेड चलता था। महिलाएं 09 सितंबर 2022 से इसमें पैसा जमा कर रही है।

निर्देशकों का भागना

02 अप्रैल 2024 को मकान मालिक का निधन हो गया। मकान मालिक के निधन के बाद उनके बेटे नीरज कुमार ने कहा कि आपलोग पैसा जमा किजिए। कोई परेशानी नहीं होगी। महज 16 दिनों बाद ही 18 अप्रैल की रात सारा समान लेकर कंपनी के निदेशक भाग निकले। रुपये की मांग के लिए लगातार महिलाएं दौड़ लगा रही थी। लेकिन, उनकी राशि नहीं मिली।

लोन योजना

पीड़ित महिलाओं ने बताया कि निदेशकों ने अपने एजेंट ग्रामीण इलाकों में छोड़े हुए थे। उनके माध्यम से महिलाएं संपर्क में आती थी। महिलाओं से छोटी राशि जैसे पांच सौ, एक हजार, दो हजार जमा कराई जाती थी। बीच-बीच में महिलाओं को 15-15 हजार रुपए का लोन दिया जाता था। यह लोन महज तीन-चार महिलाओं को ही मिला था। इसे निर्धारित समय में वापस करना होता था।

पुलिस की कार्रवाई

पीड़ित महिलाओं ने बताया कि करीब सौ से अधिक महिलाएं इस देधन निधि लिमिटेड से जुड़ गई थी। अपनी जमा पूंजी हर माह जमा कर रही थी। वहीं इस संबंध में पुलिस ने बताया कि आवेदन के आलोक में कंपनी के निदेशक संजय सिंह, मनोज कुमार राय व अशोक कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। (बक्सर से नवीन पाठक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चिट फंड कंपनी का नाम क्या है?
चिट फंड कंपनी का नाम देधन निधि लिमिटेड है।
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