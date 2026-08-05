Buxar News: नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, बीडीसी गिरफ्तार
Buxar News: बक्सर में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले चौसा प्रखंड के बीडीसी पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित श्रवण कुमार ने साढ़े तीन लाख रुपए दिए थे, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अंततः पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पवन कुमार को जेल भेज दिया गया।
Buxar News: बक्सर। नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले चौसा प्रखंड के बीडीसी पवन कुमार को मुफस्सिल थाना ने गिरफ्तार ने कर लिया है। उन्हें जेल भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेगुसराय निवासी श्रवण कुमार समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में रहते थे। वहीं पीड़ित से पवन कुमार की मुलाकात हुई। पवन ने इलाहाबाद में पावर प्लांट में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। युवक से साढ़े तीन लाख रुपए दे दिए। लेकिन, हर बार कोई न कोई टालमटोल बीडीसी न तो नौकरी लगा रहे थे और राशि वापस कर रहे थे। अंत में पीड़ित ने दलसिंहसराय थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी।
दर्ज प्राथमिकी के आलोक में पुलिस ने बीडीसी को धर-दबोचा।
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