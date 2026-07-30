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Buxar News: मारपीट के आरोप में पांच के खिलाफ नामजद प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बक्सर में एक युवक के साथ धोखाधड़ी हुई, जिसमें उसे चार लाख 80 हजार रुपये दिए गए। वह जमीन खरीदने के लिए उमेश कुमार के पास गया लेकिन उसके द्वारा जमीन कहीं और बेच दी गई। मांगने पर युवक के साथ मारपीट की गई और उसकी सोने की चेन चुरा ली गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।

Buxar News: मारपीट के आरोप में पांच के खिलाफ नामजद प्राथमिकी

Buxar News: पेज तीन के लिए -- बक्सर, हमारे संवाददाता। नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार निवासी युवक के साथ धोखाधड़ी कर चार लाख 80 हजार रुपए ऐंठ लिए गये। मांगने पर मारपीट की गई जिसके बाद पीड़ित ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है। पुलिस को दिए आवेदन में नई बाजार निवासी राहुल पांडेय ने कहा है कि उन्होंने पांडेयपट्टी निवासी उमेश कुमार से जमीन खरीदने की बात की थी। इसके एवज में 4 लाख 80 हजार रुपए ऑनलाइन उनके बैंक खाता में भेज दिया था। लेकिन, उक्त जमीन को सिमरी थाना क्षेत्र स्थानीय गांव निवासी लीला देवी को बेच दिया गया।

लेकिन, राशि उन्हें नहीं लौटाई गई। अंत में उन्होंने उमेश कुमार को कानूनी नोटिस भेजा। तब, उमेश कुमार, लीला कुमारी, रानी देवी, आशा देवी, राकेश कुमार ने आकर मारपीट किया। जाते समय उनके गले से सोने की चेन लेकर चले गए। चेन की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपए है। आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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