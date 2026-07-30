Buxar News: झांसा देकर एटीएम से निकाले 99 हजार रुपए, प्राथमिकी दर्ज
Buxar News: बक्सर के बुनियादी स्कूल के सामने एटीएम से दो युवकों ने उपभोक्ता के कार्ड से 99 हजार रुपए की निकासी कर ली। पीड़ित शशि पाल दुबे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दोनों युवकों ने उन्हें धोखा देकर कार्ड ले लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है।
Buxar News: पेज तीन के लिए ---- बक्सर। शहर के बुनियादी स्कूल स्थित एटीएम से दो युवकों ने झांसा देकर एक उपभोक्ता के कार्ड से 99 हजार रुपए की निकासी कर ली। पीड़ित ने दोनों युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है।
घटना का स्थान
डुमरांव थाना क्षेत्र के लाखनडिहरा गांव निवासी शशि पाल दुबे ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि वह वर्तमान में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेयपट्टी मोहल्ले में रहते है। एलआईसी एजेंट के रूप में कार्य करते है। पिछले 26 जुलाई को शहर के बुनियादी स्कूल के सामने स्थित बैंक ऑफ बडौदा के एटीएम से रुपये की निकासी की थी। एटीएम से बाहर निकल रहे थे तभी, एक युवक ने कहा कि अभी ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हुआ है।
धोखा और निकासी
इसपर वह वापस लौटकर मशीन में एटीएम कार्ड डालने का प्रयास किया। लेकिन, वह फंस रहा था। तब युवक ने कार्ड लिया और मशीन के अंदर डाला। कुछ देर बाद ट्रांजेक्शन कैसिंल दिखाने लगा। इसके बाद वह बाहर निकल गया। चार दिन बाद जब पुन: निकासी करने के लिए गया। तब पता चला कि 99 हजार रुपये की निकासी 26 जुलाई को हुई है। पीड़ित का कहना है कि वहां मौजूद दो युवकों ने एटीएम से उसके रुपये की निकासी की है। पुलिस का कहना है कि एटीएम मशीन के पास लगे सीसीटीवी के आधार पर युवकों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। (बक्सर से नवीन पाठक)
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