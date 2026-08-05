Buxar News: शहर के बड़ी मस्जिद के समीप मलबा बिखरने से राहगीरों को परेशानी

Buxar News: सावन महीने की शुरुआत से पहले फुटपाथी दुकानदारों को हटाने की कार्रवाई की गई थी। इससे सड़क पर मलबा बिखर गया है, जिससे राहगीरों को दिक्कत हो रही है। स्थानीय दुकानदारों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है और नगर परिषद से कई बार शिकायत के बावजूद मलबा नहीं हटाया गया है।

Buxar News: सावन महीने की शुरुआत से पहले फुटपाथी दुकानदारों को हटाने की हुई थी कार्रवाई मलबे के वजह स्थानीय दुकानदारों का व्यवसाय हो रहा प्रभावित बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शहर के बड़ी मस्जिद मुख्य सड़क के पास नगर परिषद की घोर लापरवाही सामने आई है।

स्थानीय समस्याएँ जिसके कारण आमलोगों को पिछले कुछ दिनों से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, ठठेरी बाजार से सत्यदेवगंज की तरफ आने वाली मेन रोड बड़ी मस्जिद के पास ईंट-पत्थर बिखरे रहने से राहगीरों को आवागमन में हर दिन परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालत ऐसे है कि बाजार खुलने के बाद यहां जाम की समस्या से राहगीरों को दो-चार होना पड़ रहा है।

नगर परिषद की लापरवाही स्थानीय दुकानदारों और लोगों से बातचीत के क्रम में जानकारी मिली कि सावन महीने की शुरुआत से पहले ही स्थानीय नगर परिषद की ओर से यहां मीट-मुर्गे के फुटपाथी दुकानदारों को हटाने की कार्रवाई की गई थी। ताकि सावन के पवित्र महीने के दौरान कांवरियों व श्रद्धालुओं को इस मार्ग से आने-जाने में किसी तरह की असहजता का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही लोगों की आस्था को चोट नहीं पहुंच सके। लेकिन नप द्वारा यहां फुटपाथी अस्थाई दुकानों को तोड़ने के बाद उसके मलबे को सड़क किनारे जस-का-तस उसके हालत पर छोड़ दिया गया।

मलबे की स्थिति स्थानीय लोगों ने बताया कि आज करीब दस दिन से यहां ईंट-पत्थर का मलबा सड़क के इधर-उधर बिखरा पड़ा है। कई बार नगर परिषद के जिम्मेदारों से इसकी शिकायत भी की गई। बावजूद अबतक इसे हटाया नहीं जा सका है। मलबे के बिखरे रहने से सड़क पर दिनभर जाम की स्थिति बनीं रहती है। साथ ही स्थानीय दुकानदारों का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। यहां के लोग पहले से मुख्य सड़क के किनारे सब्जी मंडी लगने से आए दिन त्रस्त रहते है। उसपर से नप की इस तरह की लापरवाही भरी कार्रवाई ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बता दें कि यहां दो तरफ रास्ता गुजरने के कारण अक्सर वाहनों का आनाजाना लगा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद को सड़क किनारे से ईंट-पत्थर का मलबा जल्द से जल्द हटाना चाहिए।