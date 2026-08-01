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Buxar News: फुट ओवर ब्रिज से पैदल व बाइक का होगा आवागमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: पेज-तीन के लिएशनिवार को फुट ओवर ब्रिज पर जांच पड़ताल करते एसडीएम अविनाश कुमार व डीएसपी गौरव पांडेय बक्सर, हमारे संवाददाता। इटाढ़ी गुमटी पर स्थित फुट ओवर ब्रिज से केवल पैदल व बाइक सवारों का आवागमन...

Buxar News: फुट ओवर ब्रिज से पैदल व बाइक का होगा आवागमन

Buxar News: पेज-तीन के लिए फोटो संख्या :-04 कैप्सन :- शनिवार को फुट ओवर ब्रिज पर जांच पड़ताल करते एसडीएम अविनाश कुमार व डीएसपी गौरव पांडेय बक्सर, हमारे संवाददाता। इटाढ़ी गुमटी पर स्थित फुट ओवर ब्रिज से केवल पैदल व बाइक सवारों का आवागमन होगा। अन्य वाहन जैसे ई-रिक्शा, ऑटों आदि का आवागमन खतरनाक है। इससे दुर्घटना हो सकती है। उक्त बातें सदर एसडीएम अविनाश कुमार ने शनिवार को फुट ओवर ब्रिज के निरीक्षण के दौरान कहीं। इस अवसर पर सदर एसडीपीओ गौरव पांडेय भी मौजूद थे।

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निरीक्षण के दौरान उठाए गए मुद्दे

अधिकारियों से रेलवे विभाग के अभियंता (एईएन) समय सिंह मीणा से भी बात की। उन्हें निर्देश दिया गया कि फुट ओवर ब्रिज की लगातार निगरानी रखी जाए। इस पर ई-रिक्शा, ऑटो आदि बड़े वाहनों के आवागमन पर रोक लगायी जाए। जो भी नियम विरूद्ध कार्य करता है। उस पर कार्रवाई की जाए। इस पर बड़े वाहनों के आवागमन से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आम जनता चोटिल हो सकती है।

स्थानीय लोगों की चिंताएँ

उन्होंने बताया कि फुट ओवर ब्रिज पर एक ट्रैक्टर के चढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उक्त ट्रैक्टर चालक की पहचान कर ली गई है। उसके विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने का कहना है कि फुट ओवर ब्रिज पर कितना स्लोप होना चाहिए। जिससे पैदल व बाइक आसान से चढ़ सके। इससे सही तरीके से निर्माण नहीं कराया गया। इसमें मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है। जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

सामान्य प्रश्न

फुट ओवर ब्रिज पर किस तरह के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है?
फुट ओवर ब्रिज पर ई-रिक्शा, ऑटो आदि बड़े वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है।
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