Buxar News: भोलेनाथ की पूजा पर महंगाई की मार, फूल से लेकर कपूर तक के बढ़े दाम:

Buxar News: सावन माह शुरू होते ही फूलों और पूजन सामग्रियों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। गुलाब, गेंदा, बेला और मदार के फूलों के दाम दोगुने तक पहुंच गए हैं। महंगाई ने श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश और मौसम की खराबी के कारण फूलों की आवक कम हो गई है।

Buxar News: – फूलों की आवक घटी, गुलाब व गेंदा के दाम दोगुने तक पहुंचे: – कपूर, सुपारी, पंचमेवा और तिल के तेल की कीमतों में भी आया उछाल: फोटो– डुमरांव, संवाद सूत्र। सावन माह शुरू होते ही फूलों के साथ-साथ अन्य पूजन सामग्रियों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। गुलाब, गेंदा, बेला और मदार के फूलों के दाम दोगुने तक पहुंच गए हैं। वहीं रुई की बत्ती, कपूर, धूना, हवन सामग्री, सुपारी समेत कई पूजा सामग्री 10 से 15 प्रतिशत महंगी हो गई है। स्थानीय बाजार में रौनक तो बढ़ गई है, लेकिन महंगाई ने श्रद्धालुओं की परेशानी भी बढ़ा दी है।

पूजन सामग्री की मांग और आपूर्ति बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और मंदिरों की सजावट के लिए फूलों की मांग बढ़ने से कीमतों में दोगुना तक उछाल आ गया है। मांग के मुकाबले बाजार में फूलों की आपूर्ति कम होने के कारण श्रद्धालुओं को अधिक कीमत चुकाकर पूजा सामग्री खरीदनी पड़ रही है। डुमरांव के प्रमुख शिवालयों में सावन के पहले सप्ताह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। सुबह से देर शाम तक पूजा-अर्चना का सिलसिला जारी रहने से फूलों की बिक्री भी तेज हो गई है। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले गुलाब, गेंदा, बेला और मदार के फूलों की मांग सबसे अधिक है। इसके चलते फूल विक्रेताओं के यहां सुबह से ही खरीदारों की भीड़ लगी रहती है।

महंगाई का असर कारोबारियों का कहना है कि बारिश, तेज धूप और मौसम के उतार-चढ़ाव से फूलों की खेती प्रभावित हुई है। इससे उत्पादन घटा है और मंडियों में अपेक्षित मात्रा में फूल नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं बाहर के जिलों से आने वाली खेप भी मौसम के कारण प्रभावित हो रही है, जिससे बाजार में आपूर्ति और कम हो गई है। महंगाई का असर सबसे अधिक गुलाब पर दिखाई दे रहा है। सामान्य दिनों में 700 से 800 रुपये प्रति सैकड़ा बिकने वाला गुलाब अब 1000 से 1200 रुपये प्रति सैकड़ा तक पहुंच गया है। वहीं गेंदा फूल की लरी की कीमत 30 रुपये प्रति पीस हो गई है। बेला और मदार के फूलों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। पूजा की थाली सजाने के लिए आवश्यक फूल पहले की तुलना में काफी महंगे मिलने से श्रद्धालुओं का खर्च बढ़ गया है।

कपूर और अन्य पूजन सामग्री फूल मंडी के व्यवसायी बब्लू सैनी ने बताया कि सावन में हर वर्ष फूलों की मांग बढ़ती है, लेकिन इस बार मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आवक काफी कम है। मांग अधिक और आपूर्ति सीमित होने के कारण कीमतों में तेजी आई है। * कपूर के दाम में सबसे ज्यादा उछाल: शिवभक्ति के उत्साह के बीच पूजन सामग्री की बढ़ती कीमतों ने श्रद्धालुओं के जेब पर असर डाला है। रुद्राभिषेक सहित अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए पूजन सामग्री की खरीदारी काफी मुश्किलें बढ़ा दी है। स्थानीय बाजार में खरीदारी करने पहुंचे श्रद्धालुओं को हर सामान के लिए पहले से अधिक कीमत देनी पड़ रही है। किराना व्यवसायी राममनोहर साह और दिलीप कुमार ने बताया कि सबसे अधिक तेजी कपूर की कीमत में आई है। पहले करीब 1200 रुपये प्रति किलो बिकने वाला कपूर अब 2000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। अगरबत्ती और धूपबत्ती के दाम भले स्थिर हैं, लेकिन कंपनियों ने पैकेट का वजन कम कर दिया है। पहले 50 रुपये में मिलने वाली 125 ग्राम अगरबत्ती अब 90 ग्राम की रह गई है, जबकि 80 रुपये वाली 125 ग्राम धूपबत्ती अब 100 ग्राम में मिल रही है। * प्रमुख पूजा सामग्री वर्तमान कीमत: ● कपूर- 1800 से 2000 रुपये प्रति किलो ● गुग्गुल- 1200 से 1800 रुपये प्रति किलो ● सिंदूर- 300 से 400 रुपये प्रति किलो ● हवन सामग्री- 130 से 160 रुपये प्रति पैकेट ● पूजा वाला घी- 260 से 300 रुपये प्रति किलो ● सुपारी: 600 से 800 रुपये प्रति किलो ● पंचमेवा: 450 से 500 रुपये प्रति किलो ● तिल का तेल: 190 से 230 रुपये प्रति लीटर ● रुई बत्ती- 20 से 30 रुपये प्रति पैकेट (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)