Buxar News: कन्या उच्च विद्यालय की छात्राओं ने निकाली तिरंगा रैली
Buxar News: चौसा के कन्या उच्च विद्यालय में मंगलवार को तिरंगा रैली आयोजित की गई। इस रैली का नेतृत्व प्रधानाध्यापक मिथिलेश ने किया। रैली स्कूल से शुरू होकर चौसा बाजार और दुर्गा मोड़ होते हुए वापस स्कूल में समाप्त हुई, जिसमें सभी छात्राओं ने तिरंगा उठा रखा था।
Buxar News: चौसा। स्थानीय नगर पंचायत में स्थित कन्या उच्च विद्यालय की छात्राओं और शिक्षकों-शिक्षिकाओं द्वारा मंगलवार को तिरंगा निकाली गई। यह तिरंगा रैली स्कूल के प्रधानाध्यापक मिथिलेश के नेतृत्व में स्कूल परिसर से शुरू होकर गड़ही दीवाल, चौसा बाजार और दुर्गा मोड़ होते हुए नगर का भ्रमण करते हुए पुनः स्कूल में पहुंच कर समाप्त हो गई। रैली में सभी छात्राओं के हाथों में तिरंगा थी।
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