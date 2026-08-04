Buxar News: सरकारी नलकूप चालू नहीं होने से सैकड़ो हेक्टेयर खेत का पटवन बाधित

Buxar News: पेज-05 के लिए अनाज और सब्जी की खेती के लिए तीन साल पहले लगा था नलकूप बोरिंग चालू होने से किसानों की जिंदगी कटेगी खुशहाली से डुमरांव, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के पुराना भोजपुर के उत्तरी क्षेत्र में तीन साल पहले पटवन के लिए सरकारी नलकूप लगा था। लेकिन, नलकूप का अभी तक किसानों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस इलाके में किसान बड़े पैमाने पर पारंपरिक और सब्जी की खेती करते है। पटवन की सुविधा नहीं होने के कारण किसानों को बेहतर उपज नहीं मिल पाता है। किसानों ने बताया की बोरिंग तक बिजली का तार और पोल नहीं पहुंचने के कारण चालू नहीं हो पा रहा है। विदित हो कि पुराना भोजपुर को पहले पंचायत का दर्जा प्राप्त था। तीन साल पहले इस नप डुमरांव के विस्तारित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है।