Buxar News: सरकारी नलकूप चालू नहीं होने से सैकड़ो हेक्टेयर खेत का पटवन बाधित
Buxar News: पेज-05 के लिए खेती के लिए तीन साल पहले लगा था नलकूप बोरिंग चालू होने से किसानों की जिंदगी कटेगी खुशहाली से डुमरांव, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के पुराना भोजपुर के उत्तरी क्षेत्र में तीन साल पहले...
Buxar News: पेज-05 के लिए अनाज और सब्जी की खेती के लिए तीन साल पहले लगा था नलकूप बोरिंग चालू होने से किसानों की जिंदगी कटेगी खुशहाली से डुमरांव, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के पुराना भोजपुर के उत्तरी क्षेत्र में तीन साल पहले पटवन के लिए सरकारी नलकूप लगा था। लेकिन, नलकूप का अभी तक किसानों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस इलाके में किसान बड़े पैमाने पर पारंपरिक और सब्जी की खेती करते है। पटवन की सुविधा नहीं होने के कारण किसानों को बेहतर उपज नहीं मिल पाता है। किसानों ने बताया की बोरिंग तक बिजली का तार और पोल नहीं पहुंचने के कारण चालू नहीं हो पा रहा है। विदित हो कि पुराना भोजपुर को पहले पंचायत का दर्जा प्राप्त था। तीन साल पहले इस नप डुमरांव के विस्तारित क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है।
बोरिंग चालू होने की प्रतीक्षाविस्तारित क्षेत्र में शामिल होने के बाद किसानों में यह विश्वास जगा की बोरिंग के चालू करने की दिशा में पहल की जाएगी। लेकिन नहीं हुआ। पुराना भोजपुर का क्षेत्र सब्जी की खेती के लिये जाना जाता है। यहां की सब्जी बिहार और बंगाल के कई शहरों में भेजी जाती है। वहीं झगरू बाबा के पास के क्षेत्र के खेतों में पटवन का अभाव होने से इनकी खेती काफी प्रभावित होती है। इनका कहना है कि किसानों को खेती करने के लिये सरकार बढ़ावा देती है, लेकिन पुराना भोजपुर के किसान महज एक बोरिंग को चालू होने का तीन सालों से इंतजार कर रहे हैं।
किसानों की स्थितिगांव के समाजिक कार्यकर्ता मदन शुक्ला का कहना है कि बोरिंग को चालू कर दिया जाता है तो सैकड़ो किसानों का परिवार आबाद हो जाएगा।
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