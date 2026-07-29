Buxar News: मरम्मत के अभाव में चार सरकारी नलकूप बंद, रोपनी प्रभावित

Buxar News: कसठ प्रखंड के गांवों में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए 11 सरकारी नलकूपों में से चार लंबे समय से खराब पड़े हैं। इससे किसानों को धान की सिंचाई में परेशानी हो रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से नलकूपों की मरम्मत करने की मांग की है।

Buxar News: पेज तीन के लिए --------- पहल नहीं सिंचाई में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है नलकूपों की मरम्मत नहीं होने से निजी बोरिंग सहारा नावानगर, एक संवाददाता। केसठ प्रखंड के गांवों में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाए गए 11 सरकारी नलकूपों में से चार लंबे समय से मरम्मत के अभाव में बंद पड़े हैं। इससे किसानों को धान समेत अन्य फसल की सिंचाई में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाखों रुपये की लागत से लगाए गए सरकारी नलकूप अब दिखावा बन कर रह गया है।

स्थानीय किसानों की चिंताएं स्थानीय किसानों ने बताया कि समय पर नलकूपों की मरम्मत नहीं होने से उन्हें निजी बोरिंग के सहारे सिंचाई करनी पड़ रही है, जिससे खेती की लागत खर्च काफी बढ़ गया है। कम बारिश होने के कारण सरकारी नलकूप किसानों के लिए सहारा बन सकते थे, लेकिन खराब होने के चलते उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रखंड के कुल 11 सरकारी नलकूप में मात्र सात ही सिंचाई के लायक हैं, जबकि चार नलकूप लंबे समय से खराब पड़े हैं।

समैलीन विभाग की लापरवाही किसानों ने बताता कि कई बार संबंधित विभाग को इसकी सूचना दी गई। बावजूद अब तक मरम्मत की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। जिससे प्रखंड में धान की रोपनी प्रभावित है। किसानों ने जिला प्रशासन से खराब पड़े नलकूपों की मरम्मत कर उन्हें शीघ्र चालू कराने की मांग की है। ( नावानगर से अरुण सिंह )