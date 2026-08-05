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Buxar News: महंगी खाद से किसानों में आक्रोश, करेंगे आंदोलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: किसानों ने डुमरांव में हुई बैठक में दुकानदारों के खिलाफ जांच और लाइसेंस रद्द करने की मांग की। किसानों का कहना है कि यूरिया और डीएपी के दाम निर्धारित से अधिक हैं, जिससे उनकी खेती की लागत बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई, तो धरना-प्रदर्शन करेंगे।

Buxar News: महंगी खाद से किसानों में आक्रोश, करेंगे आंदोलन

Buxar News: अल्टीमेटम नगर के पुराना थाना रोड स्थित सभागार में बुधवार को किसानों ने की बैठक किसानों ने दुकानदारों की जांच कर उनका लाइसेंस रद्द करने की उठाई मांग डुमरांव, निज संवाददाता। अनुमंडल क्षेत्र में धान की रोपनी लगभग 90 प्रतिशत पूरी होने के साथ किसानों ने अपनी खेतों में यूरिया व डीएपी का प्रयोग शुरू कर दिया है। लेकिन, निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद बिक्री होने से उनमें नाराजगी बढ़ गई है। इसे लेकर बुधवार को पुराना थाना रोड स्थित एक सभागार में किसानों की बैठक हुई, जिसमें डीएम एवं जिला कृषि पदाधिकारी से निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने और कालाबाजारी करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई।

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FAQs

किसान किस कारण से बैठक कर रहे थे?
किसान निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद बिक्री होने के कारण बैठक कर रहे थे।
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