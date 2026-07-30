Buxar News: धान के खेत में पटवन के दौरान करंट लगने से किसान की मौत

Buxar News: लक्ष्मण डेरा के मठिया गांव में धान के खेत में मोटर से पटवन करते समय 52 वर्षीय किसान राजाराम यादव की करंट लगने से मौत हो गई। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और मुआवजे का आश्वासन दिया। परिवार में मातम है।

Buxar News: पेज तीन के लिए ------ मातम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आवेदन मिलने के बाद नियमानुसार मुआवजा हादसे के बाद मौके पर कार्य कर रहे किसानों में अफरातफरी मच गई चक्की, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के लक्ष्मण डेरा के मठिया गांव में धान के खेत में मोटर से पटवन करने के दौरान करंट लगने से 52 वर्षीय किसान राजाराम यादव की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर कार्य कर रहे किसानों के बीच अफरातफरी मच गई।

घटना की जानकारी आसपास के किसान दौड़कर पहुंचे और घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद परिजन राजाराम यादव को लेकर एक निजी अस्पताल पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जानकारी मिलने पर किसान के शव को बक्सर ले जाकर पोस्टमार्टम कराया। ग्रामीणों ने बताया कि राजाराम यादव अपने खेत में मोटर चलाकर धान के फसल में पानी दे रहे थे। इसी दौरान अचानक मोटर में करंट आने से उसकी चपेट में आ गए। जिससे मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना बिजली कंपनी को भी दी गई।

पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार देर शाम व्यासी घाट पर शव का दाह संस्कार कर दिया गया। चक्की जेई ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आवेदन मिलने के बाद नियमानुसार बिजली कंपनी की ओर से मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। मृतक के दो बेटे हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं। घटना से परिवार में मातम पसरा है।

पुलिस की स्थिति इधर, चक्की थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि घटना को लेकर अभी तक थाने में कोई केस दर्ज नहीं कराया गया है।