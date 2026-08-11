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Buxar News: पुराना भोजपुर सिमरी रोड से अतिक्रमण हटाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: डुमरांव में पुराना भोजपुर सिमरी जाने वाली सड़क पर फुटपाथ पर अतिक्रमण का समस्या बढ़ गई है। दुकानदारों ने फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है, जिससे वाहन खड़ा करने में कठिनाई हो रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि फुटपाथ से अतिक्रमण हटाया जाए ताकि यात्रियों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

Buxar News: पुराना भोजपुर सिमरी रोड से अतिक्रमण हटाने की मांग

Buxar News: डुमरांव। पुराना भोजपुर सिमरी जाने वाली सड़क के फुटपाथ पर अतिक्रमण कारियों का सम्राज्य कायम हो गया है। इस रोड के स्थायी दुकानदार सड़क के दानों तरफ अपनी दुकान को बढ़ा दिया है। फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा कब्जा कर लिये जाने से वाहन खड़ा करने में भी परेशानी हो रही है। लोगों ने मांग किया है कि यात्रियों के साथ आम जनता को दुर्घटना से बचाने के लिये फुटपाथ से अतिक्रमण को प्रशासन के द्वारा हटवा देना चाहिए।

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